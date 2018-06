40 Feuerwehrleute im Einsatz

NIEDERKASSEL. Ein Küchenbrand hat am Dienstagabend rund 40 Einsatzkräfte der Niederkasseler Feuerwehr im Ortsteil Lülsdorf auf den Plan gerufen. Auslöser war auf dem Herd vergessenes Essen. Drei Personen wurden verletzt.

Von Dieter Hombach, 19.06.2018

Drei Bewohner einer Wohnung in Niederkassel-Lülsdorf sind am Dienstagabend bei einem Küchenbrand verletzt worden. Drei Löschgruppen der Niederkasseler Feuerwehr waren in dem Mehrfamilienhaus an der Langener Straße im Einsatz.

Grund für den Brand war auf dem Herd vergessenes Essen, wie Einsatzleiter Klaus Poggenpohl dem GA vor Ort bestätigte. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zwei de Verletzten wurden vom Rettungsdienst betreut, ein Kleinkind kam in die Obhut von Nachbarn. Die Wohnung sei vorerst nicht mehr bewohnbar, sagte Poggenpohl.