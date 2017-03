Zusammenstoß in Lohmar

Lohmar. Auf der B56 sind am Donnerstagmittag in Höhe der Franzhäuschenstraße zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt.

17.03.2017

Ein Verkehrsunfall auf der B 56 in Lohmar hat am Donnerstagmittag zwei Leichtverletzte gefordert. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 66-Jährige gegen 13.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der B 56 aus Richtung Siegburg-Stallberg kommend in Richtung Lohmar-Heide unterwegs.

Als sie in Höhe der Franzhäuschenstraße nach links abbiegen wollte, missachtete die die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden Pkw, den eine 70-jährige Mucherin fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Fahrerinnen mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Ihre Autos wurden abgeschleppt.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 11.000 Euro. (ga)