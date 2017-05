Hartes Training für den großen Traum

Ständig in Bewegung: Alina Hartmann ist auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften.

Lohmar. Die 18-jährige Alina Hartmann ist sie auf dem Weg, eine Große zu werden. Sie trainiert für ihre Teilnahme an der Tanz-Weltmeisterschaft in Offenburg im Juni.

Von Sofia Grillo, 28.05.2017

Wenn sie im Saal der Ballettschule im Hofgarten in Lohmar steht, sich allein unter Anleitung ihrer Trainerin Yasemin Akman mit Plié, Relevé oder Tendu aufwärmt, wirkt die zierliche 18-Jährige ganz klein. Dabei ist sie schon amtierende Ballett-Weltmeisterin in der Klasse der Junioren.

Diesen Titel hat sie sich im vergangenen Jahr ertanzt. Im kommenden Wettkampf ist sie zum ersten Mal bei der nächsthöheren Altersklasse, den Senioren, dabei. „Ein bisschen Routine habe ich bei Meisterschaften natürlich schon, aber es kann immer etwas schief gehen auf der Bühne, und ich bin immer noch sehr aufgeregt vor meinem Auftritt“, sagt Alina.

Wenn sie kurz vor ihrem Auftritt hinter der Bühne steht, kommt das Lampenfieber: Dann schlage ihr das Herz bis zum Hals und ihr Atem würde schneller, erzählt sie. „Dann atme ich drei Mal tief durch und gehe auf die Bühne.“

Ziel ist die Aufnahme an einer Ballett-Akademie

Um bis zu der Weltmeisterschaft zu kommen, musste sie sich zunächst in der Deutschen Meisterschaft qualifizieren. Das ganze Jahr über hat sie dafür die Choreografie des Balletts „La Esmeralda“ einstudiert, das auf Victor Hugos „Der Glöckner von Notre-Dame“ basiert.

Drei bis vier Mal in der Woche kommt sie dafür in den Ballettsaal und trainiert ein bis zwei Stunden. Mit Erfolg: Mit acht Punkten Abstand zur Zweitplatzierten gewann Alina die Deutschen Meisterschaften. „Wenn ich tanze, fühle ich mich komplett. Egal, was vorher gewesen war: Sobald ich tanze, bin ich wieder glücklich“, sagt sie. Im Alter von vier Jahren hat sie das Ballett für sich entdeckt und kann seitdem nicht mehr davon lassen.

Die 18-Jährige trainiert hart für ihren großen Traum: „Ich möchte gerne auf einer Ballett-Akademie aufgenommen werden. Am liebsten hätte ich später meine eigene Ballettschule.“ Um so weit zu kommen, muss sie eine Menge Disziplin aufbringen.

Sie müsse selbst dann trainieren, wenn sie keine Lust habe oder wenn die Beine weh täten. Sie müsse beweglich bleiben und auch zu Hause ihre Dehnübungen machen. All das nimmt Alina gern in Kauf. Sie fiebert schon auf ihren Auftritt bei den Weltmeisterschaften in Offenburg hin. „Das Glück ist perfekt, wenn man Anerkennung für das harte Training bei solchen Meisterschaften bekommt.“