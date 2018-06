Festwochenende mit Europalauf

Bad in der Menge: Zahlreiche Besucher feuerten die Läufer an.

HENNEF. Das Festwochenende in Hennef verband den Europalauf mit einem Kulturprogramm, einem verkaufsoffenen Sonntag und einem Hauch von Karneval.

Von Jill Mylonas, 24.06.2018

Rockende Kinder, verkaufsoffener Sonntag und Karneval im Juni gab es am Wochenende im Hennefer Stadtzentrum beim Sommer Open Air. Organisiert hatten das Sommerfest Werbegemeinschaft, Stadtmarketingverein und die Stadt Hennef. Ein Höhepunkt des Wochenendes war der Europalauf, an dem sich diesmal 2100 Läufer beteiligten.

Den Auftakt des Festwochenendes machte am Freitag ein Programm nur für Kinder. „Hennef Live für Kids“ war das Motto dabei. Erstmals beim Sommer Open Air auf der Bühne stand die ZDF-Löwenzahnshow, außerdem traten die „Metalkinder“ sowie die „Pia-Nino-Band“ auf.

Nicht nur für Kinder war die unterhaltsame „Löwenzahn“-Bühnenshow gedacht. Auch die Eltern regte sie an, über den oft sorglosen Umgang der Menschen mit der Natur nachzudenken. So ging es um die Geschichte eines Löwenzahns, der die Abholzung eines Baumes, sein bester Freund mit dem Namen „Quercus“, verhindern will. Während Löwenzahn noch fröhlich „Blattgymnastik“ mit den Kindern vor der Bühne machte, ertönte plötzlich eine Kettensäge, und ein Bauarbeiter betrat die Bühne.

Sommer Open Air Hennef mit Europalauf Foto: Meike Böschmeyer

Dieser stellt sich als „Wilhelm Wichtig“ vor und erklärt Löwenzahn und den Kindern, dass der Baum wegen des Baus einer Umgehungsstraße weg muss. Sprüche wie „Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen“ brachten auch die Eltern zum Lachen. Am Ende leisteten die jungen Besucher ihren Beitrag dazu, dass der Baum erhalten wurde.

16 Kinder in der Band "Metalkinder"

Für gute Stimmung sorgte die „Pia-Nino-Band“, bestehend aus den Musikpädagogen Pia Pilz und Nino Kann. Besonders lässig wurde es, als sie das coolste Mädchen und den coolsten Jungen zu sich baten. Als würdig erwiesen sich Nele und Marlon, denen Nino Sonnenbrillen und Caps überreichte. Für Marlon gab es sogar noch eine besonders dicke Goldkette. Dann sollten sie auf Pias Anweisung hin „cool gucken und auf gar keinen Fall lächeln“ und dabei im Takt der Musik mit dem Kopf nicken.

Dass Kinder und Metal zusammenpassen, bewiesen die „Metalkinder“, ein Musikprojekt mit Kindern, das Pilz und Kann ins Leben gerufen haben. Insgesamt 16 Mädchen und Jungen im Grundschulalter führten Lieder wie „Fuchs, Du hast“ auf, bei dem sie das Kinderlied „Fuchs, Du hast die Gans gestohlen“ auf Rammsteins „Du hast“ sangen, oder „Metalbrett“ mit eigenem Text auf das Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“. Nicht fehlen durfte natürlich eine Anleitung für die kleinen Zuhörer, Sie bekamen gezeigt, wie man einen Headbanger richtig macht.

Dem frischen Wind trotzten am Samstag einige Besucher, die zu der kubanischen Musik von Rody Reyes und seiner vierköpfigen Band „Havanna Con Klasse“ tanzten. Über sich selbst sagt Sänger Rody Reyes, der in Kuba geboren und aufgewachsen ist, dass er die Seele der karibischen Insel in sich trägt. Und das transportierte die Band sogar an diesem bewölkten Nachmittag in Hennef.

Auftritt der Bläck Fööss

Außerdem begeisterten die Musiklehrer von „Ready 4 Stage“ mit rockigen Einlagen, Liedern auf Spanisch und einem Solo der Sängerin Claudine Abu. Dass man Karneval auch im Sommer feiern kann, bewies das Komitee Hennefer Karneval am Abend auf dem Marktplatz. Zuerst brachte die Coverband „United Covers“ die Zuhörer in die richtige Stimmung. Den Geist und den Sound der 80er Jahre aufleben zu lassen, ist ihre Mission. Hits aus dieser Zeit standen daher auf dem Programm, etwa Titel von Michael Jackson oder van Halen.

Nach dem Zittersieg der deutschen Mannschaft bei der WM gegen Schweden, der auf dem Platz auf Großbildleinwand übertragen wurde, traten die Bläck Fööss auf – ein Heimspiel für Sänger Mirko Bäumer. Behangen mit schwarz-rot-goldenen Papierblumenketten, spielten die Bläck Fööss ihre kölschen Klassiker. Zu bekannten Hits wie „Am Bickendorfer Büdche“ oder „Unser Stammbaum“ schunkelten die Besucher. Passend zum Sieg präsentierte die Band einen umgedichteten Text von „Rut un Wiess“ auf die Farben der Deutschlandflagge und sangen: „Schwatz, Rut, Jold, is unser Fahn, Schwatz, Rut, Jold, du bes Jesetz“. So war es kein Wunder, dass auf dem Hennefer Marktplatz bis tief in die Nacht Ausnahmezustand herrschte. Der Bläck-Fööss-Auftritt war Höhepunkt der Sommer-Karnevalsparty, die zum dritten Mal vom Komitee Hennefer Karneval ausgerichtet wurden.