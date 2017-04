Osterrätsel im Siebengebirge

Siebengebirge.

Beim Osterrätsel der Siebengebirgsredaktion sind bekannte Orte im Siebengebirge gesucht. Wissen Sie, um welche es sich dabei handelt?

Rate-Fans aufgepasst: Auch in diesem Jahr hat sich GA-Fotograf Frank Homann mit dem Hasen auf den Weg gemacht und ihn an bekannten Orten versteckt. Nur soviel sei in der ersten Folge des Osterrätsels verraten: In dieser Woche wird seines früheren Bewohners in zahlreichen Veranstaltungen gedacht. Kein Wunder, denn der Berühmte, der dort lebte, hat Geschichte geschrieben. Sie wissen es? Dann schreiben Sie uns unter siebengebirge@ga-bonn.de.