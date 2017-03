Ittenbach. Die Polizei ermittelt nach einem erneuten Einbruch in Ittenbach. Es ist schon der zweite Fall innerhalb weniger Tage.

17.03.2017

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ittenbach bittet die Bonner Polizei um Hinweise. Wie die Beamten am Freitagmorgen mitteilen, drangen bislang unbekannte Täter in den Stunden zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 0.25 Uhr, in das Haus in der Brunnenstraße ein. Die Verdächtigen schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Räume. Sie durchsuchten die Zimmer und fanden einen kleineren Bargeldbetrag. Mit diesem konnten sie schließlich unerkannt fliehen.

Die Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02 28/1 50 entgegen.

Es war bereits der zweite Einbruch innerhalb weniger Tage. Am vergangenen Samstag hatten drei Tatverdächtige versucht, in ein Einfamilienhaus im Talweg einzubrechen. Eine Frau aus einem benachbarten Haus bemerkte sie jedoch, woraufhin die Männer flohen. Einen Teil ihrer Beute verloren die Verdächtigen auf ihrer Flucht. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Wer Hinweise zu diesem Fall geben kann, soll sich ebenfalls bei der Polizei melden. (ga)