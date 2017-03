Bürgerverein Römlinghoven

Oberdollendorf. Eine vollgepackte Tagesordnung wartete auf die Mitglieder des Bürgervereins Römlinghoven bei ihrer Mitgliederversammlung: Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr und Vorstandswahlen stand vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie man den Bürgerverein attraktiver gestalten könne.

Von Matthias Beckonert, 13.03.2017

Das vergangene Jahr war für den Bürgerverein kein einfaches: Das ging aus dem Jahresbericht hervor, den die zweite Schriftführerin Ursula Kost bei der Versammlung vorstellte. Das große Pfingstfest etwa floss aufgrund des schlechten Wetters im Mai mit einem satten Minus in den Kassenbericht des Vereins mit ein.

Ein weiteres Problem hatte bereits im vergangenen Jahr auf der Agenda des Bürgervereins gestanden: Das offenbar nachlassende Interesse an bestimmten Vereinsaktivitäten. So kämen etwa zu den Brunnentreffen, die monatlich zwischen Mai und September stattfinden, immer die gleichen treuen Mitglieder, die man an zwei Händen abzählen könne – trotz eines Zelts und Sitzplätzen.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund stand bei der Versammlung am Freitagabend auch eine Befragung unter den Mitgliedern auf der Tagesordnung, bei der es um die erforderlichen Schritte ging, um mehr Schwung in den Bürgerverein zu bekommen. Die Mitglieder sprachen sich dafür aus, sich auf die Veranstaltungen zu konzentrieren, die bei den Menschen in Römlinghoven Anklang finden – sprich: das Pfingstfest und die Ausflüge – sowie mehr Aktivitäten für die ganze Familie anzubieten.

Dass diese beiden Vorschläge gute Ansatzpunkte sind, spiegelte sich auch im Geschäftsbericht wider. Sowohl der Frühjahrsausflug in den Arboretum Park Härle in Beuel-Oberkassel als auch die Tagestour in das Freilichtmuseum in Kommern seien ein Erfolg gewesen, so Kost. Zusätzliche Aktivitäten des Bürgervereins waren zudem das Engagement bei der 1050-Jahr-Feier in Dollendorf, das Aufstellen des Maibaums und der Weihnachtstanne sowie die regelmäßigen Skatabende.

Dass die Mitglieder des Bürgervereins dem Vorstand durchaus zutrauen, die Probleme anzugehen, zeigte sich auch bei den anschließenden Wahlen: Matthias Grünthal wurde als erster Vorsitzender ebenso im Amt bestätigt wie sein Stellvertreter Michael Mertens, Kassierer Andreas Gebler und die beiden Schriftführerinnen Gabi Wagner und Ursula Kost. Bernd Schneider wird ab diesem Jahr gemeinsam mit Thomas Witthaut die Kasse prüfen.

Im Anschluss wurde Uli Heland, der mit Klaus Kluwig als Beisitzer den Vorstand komplettiert, für seine 25-jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Vereinsnadel geehrt. Die nächsten Projekte hat der Verein bereits im Blick: Die Planungen für das Pfingstfest und die Tagestour 2017 laufen bereits. Letztere wird den Bürgerverein in das Schieferbergwerk Mayen führen: ein Erlebnismuseum – für die ganze Familie.