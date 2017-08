Straße zwischen Königswinter und Ittenbach

Seit dem 19. Juni laufen die Sanierungsarbeiten an der L 331.

Königswinter. Die Landesstraße 331 zwischen der B 42 und der Einmündung der L 83 in Ittenbach soll plangemäß am Freitag, 11. August, wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben werden.

Dies teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Dienstag auf GA-Nachfrage mit. In den vergangenen Wochen war die Landesstraße wegen der Sanierung nur in Fahrtrichtung Ittenbach befahrbar.

Die Arbeiten befinden sich voll im Zeitplan. Zurzeit laufen sie noch im dritten Bauabschnitt zwischen der Einmündung der L 83 und der Margarethenhöhe. In den ersten beiden Bauabschnitten zwischen der B 42 und der Margarethenhöhe ist die Sanierung bis auf Markierungsarbeiten abgeschlossen. Die Sanierung hatte am 19. Juni begonnen.

Die Regionalniederlassung Rhein-Berg von Straßen NRW lässt auf der L 331 im Rahmen des Erhaltungsprogramms für Landesstraßen auf einer Länge von 5,2 Kilometern die Fahrbahndecke und die Entwässerungseinrichtungen erneuern. Die Kosten liegen bei rund 800.000 Euro.