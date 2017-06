Sommerprogramm im Siebengebirge

Offiziell eröffnet werden die Kunsttage Königswinter (und zeitgleich auch der Königssommer, der wiederum mit den Kunsttagen eröffnet wird) am Donnerstag, 22. Juni, um 17.30 Uhr von Bürgermeister Peter Wirtz im Siebengebirgsmuseum an der Kellerstraße in Königswinter. Dazu gibt es Musik von Dad's Phonkey. Die Finissage findet statt am Sonntag, 25. Juni, um 19 Uhr im Kunstforum Palastweiher.

Die Veranstaltung heißt zwar Kunsttage Königswinter, hat sich aber längst auch in die Nachbarstadt Bad Honnef ausgebreitet. So zeigen an 25 Orten in beiden Städten Künstler ihre ganz unterschiedlichen Arbeiten oder laden im Rahmen von „open houses“ in ihre Ateliers ein. Daneben gibt es Konzerte, Liederabende, Lesungen und einen Gottesdienst.

Das ganze Programm mit allen Angeboten, Adressen und Öffnungszeiten in beiden Städten ist im Internet abrufbar unter www.kunsttage-koenigswinter.de.