Königswinter. Der Verschönerungsverein für das Siebengebirge kontrolliert ab 1. Juni die Parktickets auf den Parkplätzen am Margarethenkreuz, am Oelberg und auf dem Lauftreffparkplatz.

Von Alexander Hertel, 19.05.2017

Die Parkplätze am Margarethenkreuz, am Oelberg sowie auf dem sogenannten Lauftreffparkplatz sind gebührenpflichtig. Darauf weisen auch die Parkautomaten hin. Doch immer weniger Autofahrer halten sich daran, beklagt der Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS), dem die Parkplätze gehören. Ab Donnerstag, 1. Juni, soll daher das Bezahlen der Parkgebühren kontrolliert werden, teilte der Verschönerungsverein am Freitag mit.

Die Gebühren dienten dem „guten Zweck“, nämlich dem Erhalt des Naturschutzes im Siebengebirge, so der VVS-Vorsitzende Hans Peter Lindlar. Da die Zahlungsmoral der Parkplatzbenutzer zunehmend sinke, sehe sich der Verein zu dieser Maßnahme veranlasst, so Lindlar in der Mitteilung weiter.

Zwei Euro kostet das Parken auf den Plätzen für drei Stunden, für den ganzen Tag werden insgesamt drei Euro fällig. Mitglieder des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge zahlen mit 1,50 Euro für den ganzen Tag die Hälfte des Normalpreises.

Der VVS sieht eigenen Angaben zufolge seine Kernaufgaben darin, das Siebengebirge sowie seine Wälder dauerhaft vor Zerstörung und Schädigung zu schützen, Wege und Anlagen zur Annehmlichkeit der Besucher herzustellen und zu unterhalten. Gegründet wurde der Verein vor mehr als 145 Jahren.

Weitere Informationen zum VVS gibt es unter www.naturpark-siebengebirge.de