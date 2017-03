Unfall in Königswinter-Frohnhardt

Frohnhardt. Ein Unfall auf einer Baustelle in Königswinter-Frohnhardt sorgte am Freitagmittag für einen Einsatz der Feuerwehr. Ein Handwerker musste von einem Gerüst gerettet werden.

Von Alexander Hertel, 17.03.2017

Vom Dach gerettet werden musste am Freitagmittag ein Handwerker in Frohnhardt. Bei Arbeiten auf einem rund vier Meter hohen Gerüst an einem Gebäude an der Uckerather Straße kam es gegen 12 Uhr zu einem Unfall. Wie Lutz Schumacher, Sprecher der Feuerwehr Königswinter, mitteilte, lag der Mann im Bereich des Gerüstes und konnte die Baustelle nicht mehr selbstständig verlassen.

Der Rettungsdienst behandelte den Mann zunächst. Anschließend kam die Feuerwehr zum Einsatz: Der Dachdecker wurde mit einer Spezialtrage gesichert und schonend über die Drehleiter nach unten gebracht. Von dort wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Handwerker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Was genau auf dem Gerüst während der Arbeiten passierte, konnte die Feuerwehr nicht sagen.

Im Einsatz befanden sich neben dem städtischen Rettungsdienst auch 21 Kräfte der Löschzüge Uthweiler und Altstadt unter Leitung von Torsten Weiler. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.