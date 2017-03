Einbruch in Ittenbach

Ittenbach. Drei mutmaßliche Einbrecher hat eine Zeugin am Samstagabend in Ittenbach beobachtet. Nun fahndet die Polizei nach den Männern.

Von Heike Hamann, 13.03.2017

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ittenbach bittet die Bonner Polizei um Hinweise zu drei Tatverdächtigen. Wie die Beamten mitteilen, hatte eine Frau am Samstagabend gegen 20.15 Uhr über Notruf der Einsatzleitstelle mitgeteilt, dass sie vor ihrer Haustür im Talweg verdächtigen Lärm gehört habe. Als sie die Tür öffnete und nach draußen sah, erblickte sie auf der Straße vor dem Nachbarhaus drei Männer. Zwei verstauten augenscheinlich mehrere Gegenstände in einer Tasche, während ein Dritter die Situation absicherte.

Nachdem das Trio die Frau bemerkt hatte, flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung der Straße „Eschenweg“. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung traf die Polizei keine tatverdächtigen Personen an. In Tatortnähe stellten die Beamten noch mehrere Schmuckstücke sicher, die die Täter auf ihrer Flucht verloren hatten.

Die Polizei fragt: Wer hat am Samstagabend in der Nähe des Ittenbacher Einkaufszentrums drei Männer beobachtet? Nach Zeugenangaben sind die Männer zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, trugen einen Kurzhaarschnitt und sprachen vermutlich eine osteuropäische Sprache. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 34 zu melden.