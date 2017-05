Einbruch in Einfamilienhaus

Oberpleis. Aus einem Einfamilienhaus in Oberpleis wurde Schmuck und Bargeld geklaut. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.05.2017

Bargeld und Schmuck haben bislang unbekannte Einbrecher in Oberpleis erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter am Donnerstag in der Zeit zwischen 9.15 und 11.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Weilerweg ein.

Vom Garten aus verschafften sie sich Zugang zum Haus, wo sie die Räume nach Wertsachen durchsuchten. Mit ihrer Beute konnten sie im Anschluss unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung und fragen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02 28/1 50 entgegen.