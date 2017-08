Feuerwehr probt den Ernstfall

Am Maritim Hotel in Königswinter wurde am Donnerstagabend ein Großeinsatz simuliert.

Königswinter. Eine Person, die aus einem Fenster springen wollte, ein brennendes Zimmer und ein komplett evakuiertes Maritim Hotel: Mitten in der Königswinterer Altstadt wurde am Donnerstagabend der Ernstfall simuliert.

Von Alexander Hertel, 04.08.2017

Um Punkt 19.05 Uhr heulte der Alarm los. Bis an die Rheinpromenade war der Ton zu hören, der am Donnerstagabend im Maritim Hotel Königswinter ausgelöst wurde. In einem Zimmer im zweiten Obergeschoss war ein Brand ausgebrochen, eine Person drohte aus dem Fenster zu springen. Wenige Minuten später war bereits die Feuerwehr vor Ort und bereitete das Sprungpolster vor. Als dieses unterhalb des Fensters platziert war, konnte der sichere Absprung erfolgen.

Diese dramatische Situation war glücklicherweise kein Ernstfall. Zusammen mit dem Löschzug Altstadt hatte das Hotel eine Großübung organisiert. Neben der "Person in akuter Not" am Fenster, wie die Feuerwehr die Situation offiziell nennt, retteten die Wehrleute eine weitere bewusstlose Person aus dem Gebäude. Es handelte sich jeweils um etwa 80 Kilogramm schwere Puppen, die für solche Simulationen benutzt wurden. Neben der Rettung setzte die Feuerwehr auch die Drehleiter ein und fuhr damit an das vom Brand betroffene Zimmer. Nur gelöscht werden musste eben nichts.

Doch nicht die rund 25 Einsatzkräfte probten den Ernstfall, auch das Hotel übte mit dem inszenierten Szenario die eigenen Abläufe. Nur eine Handvoll Personen waren eingeweiht, erklärte Direktionsassistent Fabian Trommeschläger. Und so evakuierten die Mitarbeiter alle Hotelgäste aus dem Gebäude und brachten sie an eine Sammelstelle nahe des Hotels, wo sie mit Getränken und gegrillte Würstchen versorgt wurden. Nach rund 50 Minuten war die Übung dann beendet und die Gäste konnten wieder zurück. "Übungsziel erreicht", zog Einheitsführer Heiko Basten ein zufriedenes Fazit.