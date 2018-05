Autofahrerin übersieht Motorrad

Königswinter. Schwer verletzt worden ist ein 67-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 331 in Königswinter. Offenbar hatte eine 75-Jährige den Mann beim Abbiegen übersehen.

Bei einem Unfall auf der Ferdinand-Mülhens-Straße (L 331) in Königswinter ist am Montagabend ein 67-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 18 Uhr eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Straße bergauf in Fahrtrichtung Ittenbach unterwegs. An der Auffahrt zur B 42 wollte sie nach links abbiegen.

Dabei übersah die 75-Jährige offenbar den Motorradfahrer, der die L 331 in Richtung Tal befuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der 67-Jährige zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme leiteten Beamte vor Ort Autos und Busse um, wodurch es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kam. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte die Straße gegen 19.50 Uhr wieder vollständig für den Verkehr frei gegeben werden. Den entstandene Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 10 000 Euro.