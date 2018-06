Foto-Fahndung der Polizei

Bad Honnef. Mit einer gestohlenen Bankkarte sollen zwei Männer Geld in Bad Honnef abgehoben haben. Die Polizei fahndet mit Überwachungsbildern nach den Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2018

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in Bad Honnef mit einer gestohlenen Bankkarte 250 Euro abgehoben haben sollen. Wie die Polizei mitteilt, sollen die noch unbekannten Täter am 10. April an einem Geldautomaten den Betrag vom Konto der Geschädigten abgehoben haben.

Bei der Tat wurden die Verdächtigen von einer Überwachungskamera aufgenommen. Da die Männer bislang nicht ermittelt werden konnten, hat die Polizei auf richterlichen Beschluss nun Fotos veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Wer die Männer auf den Fotos kennt, soll sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0228/150 melden.