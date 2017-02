Einbruch in Bad Honnef

BAD HONNEF. Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Samstag in eine Wohnung in der Peterstraße eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

27.02.2017

Zwischen 16 und 20.30 Uhr machten sich am vergangenen Samstag unbekannte Einbrecher an der Terrassentür einer Mehrparteienhauswohnung in der Peterstraße zu schaffen.

Nachdem es ihnen gelungen war, die Türe aufzuhebeln, betraten sie die Wohnräume und suchten gezielt nach möglichem Diebesgut. Wie die Polizei mitteilt, fanden sie eine Schmuckschatulle und entfernten sich mit dieser unbemerkt vom Tatort.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Polizei zu melden. (ga)