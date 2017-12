Konzert in Bad Honnef

Das Weihnachtskonzert des Siebengebirgsgymnasiums macht Vorfreude auf die 100-Jahr-Feier der Schule im kommenden Jahr.

Von Roswitha Oschmann, 18.12.2017

BAD HONNEF. Das Siebengebirgsgymnasium wird 2018 hundert Jahre alt. Und mit dem traditionellen Weihnachtskonzert wurde das Jubiläumsjahr eingeläutet. „100 Mal Weihnachten“: So lautete das Motto, das die Fachschaft Musik für diese Veranstaltung in der Aula ausgegeben hatte. Schon das Faltblatt zum Programm, von den Fünftklässlern Jonah Ochmann und Benjamin von Metzen gestaltet, war originell. Die „100“ ziert die Weihnachtskugel, die über den sieben Bergen schwebt. Und der Weihnachtsmann fragt per Sprechblase: „War das Sibi denn auch artig?“

Die Schüler der sechsten Klassen, die stets diese Weihnachtskonzerte ausrichten, nicht zuletzt, um Bühnenerfahrung zu sammeln, müssen brav und fleißig gewesen sein beim Einstudieren ihrer Auftritte. Aber eigentlich ist das kein Wunder: Die Begeisterung der Fachlehrer, mit der sie ihre Schützlinge – ob Solisten, Chorsänger oder auch Instrumentalisten – vorbereitet hatten, war förmlich zu spüren. Und anstecken ließ sich auch das Publikum, das bei den Weihnachts-Klassikern zum Mitsingen gerne aus vollem Herzen einstimmte: Die große „Sibi-Familie“ sang alles von „Leise rieselt der Schnee“ bis „O du Fröhliche“.

Die Sechserklassen gestalteten ein Programm mit stimmungsvollen Liedern. „Last Chrismas“, „Winter Wonderland“ oder „Jingle Bells“ und „Santa ist der Boss“ waren zu hören. Der Unterstufenchor war mit „Celebration of carols“ dabei. SIBeat spielte „Please don’t go“. Aber dann der Höhepunkt: der Titel „Glorious!“, den alle Chöre gemeinsam vortrugen. Quasi die Uraufführung. Denn „Glorious“ ist die Hymne des Sibi-Jubiläumsjahres und wird die Geburtstagsgäste durch das kommende Jahr begleiten. Musik wird beim Jubiläum ohnehin eine große Rolle spielen. Am 17. März werden junge Talente auf das Collegium-Musicum-Orchester treffen – und unter der Begleitung dieses Honnefer Klangkörpers wird dann auch das „Glorious“ vorgetragen.

Noch ein wichtiger Termin: Am 23. Juni gibt es das große Geburtstagskonzert im Honnefer Kursaal, an dem nicht nur die Schüler, sondern auch die Musikschule der Stadt und der Gospelchor ’n Joy mitwirken. Einfach herrlich, einfach „glorious“! So wie der Auftakt jetzt in vorweihnachtlich-festlicher Stimmung.