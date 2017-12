Ticket-Paten gesucht

Ein breites Spektrum an Veranstaltungen bietet der Kulturring an.

Bad Honnef. Im Januar werden wieder Menschen geehrt, die sich für die Allgemeinheit einsetzen. Der Kulturring sucht daher nach dem Erfolg der Premiere im Mai erneut Ticket-Paten für Ehrenamtliche.

Die Premiere war ein voller Erfolg. Und gab für die Kulturring-Verantwortlichen den Ausschlag für eine zweite Auflage von „Bad Honnef sagt Danke“. Am Mittwoch, 10. Januar, erhalten Menschen, die sich in ihrer Freizeit für die Allgemeinheit einsetzen, mit einem Konzertbesuch ein besonderes Dankeschön. Ab 20 Uhr treten beim Kulturring Pianist Kai Schumacher und Gäste auf.

Mit von der Partie in der Aula des Siebengebirgsgymnasiums sind der Bariton Benjamin Püllen, der einst selbst am Sibi die Schulbank drückte und nun Gesang in Düsseldorf studiert, sowie Anthony Alfonso, der vielen als fester Bestandteil und Solist des Gospelchores 'n Joy bekannt ist. Der Kulturring Bad Honnef sucht ab sofort wieder Sponsoren für Karten, die als Würdigung des jeweiligen Engagements an Ehrenamtliche weitergegeben werden.

„Wir waren selbst erstaunt, welchen Anklang unsere Idee im Mai gefunden hat“, sagt Birgit Eschbach. Die Agenturchefin der „Rheintöchter“, die im Ende 2016 neu aufgestellten Kulturring-Vorstand um Vorsitzenden Torsten Schreiber und Vize Dieter Turck engagiert ist, hatte die Idee, das Programm des Kulturrings mit dem Dank an Ehrenamtliche zu verbinden. Dabei übernehmen Sponsoren mit ihrer Spende die Patenschaft über Konzertkarten. Der Kulturring gibt die Freikarten an Ehrenamtliche von Vereinen und Institutionen, die im Vorfeld Interesse bekunden können, weiter. Voraussetzung, so Eschbach: Das jeweilige Ehrenamt sollte in Bad Honnef ausgeübt werden.

Unternehmen, aber auch Privatpersonen stifteten für die Premiere im Mai Konzertkarten – und 200 Ehrenamtliche vom Feuerwehrmann über Mitglieder der Caritas bis zum ehrenamtlichen Akteur im Kunstverein konnten bei freiem Eintritt dem Abend mit Star-Bratschist Nils Mönkemeyer im Kursaal beiwohnen, ein musikalischer Leckerbissen im Kulturring-Programm. Ein solcher wird auch das Neujahrskonzert am 10. Januar. Garanten dafür sind Kai Schumacher, ein Multitalent, das oft als „Punk-Pianist“ bezeichnet wird und Klassik, Jazz und weitere Stilrichtungen verbindet, sowie Benjamin Püllen mit romantischen Liedern und der gebürtig aus Simbabwe stammende Anthony Alfonso, der sich in seiner Wahlheimat längst einen Namen gemacht hat. Eine wichtige Unterstützung hat das Projekt „Bad Honnef sagt Danke“ schon gefunden: Die Stadtsparkasse beteiligt sich erneut. Alle Sponsoren und Spender werden, so sie es denn wünschen, im Programmheft des Abends genannt.

Weitere Informationen erteilt Birgit Eschbach, 0 22 24/7 79 91 70, E-Mail: mail@rheintoechter.com.