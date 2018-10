Feuerwehr im Einsatz

16.10.2018 Neustadt. Die Feuerwehr ist am frühen Dienstagmorgen zu einem Brand in Neustadt (Wied) ausgerückt. Dort stand ein Schützenhaus in Vollbrand.

Ein Schützenhaus ist am Dienstagmorgen in Neustadt (Wied) in Flammen aufgegangen. Eine Passantin hatte den Brand am frühen Morgen gemeldet, wie die Polizei in Straßenhaus mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude im Ortsteil Rott, das einer Schützenbruderschaft gehört, in Vollbrand.

Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Wie es zu dem Feuer gekommen war, blieb zunächst unklar. (dpa)