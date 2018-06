Unschuldig: Ein Wolf soll das Reh in Leutesdorf nicht gerissen haben.

06.06.2018 LEUTESDORF. Ein Anfang Mai in Leutesdorf im Kreis Neuwied gefundenes totes Reh ist mit großer Sicherheit nicht von einem Wolf gerissen worden. Das ergab eine Begutachtung des Landesuntersuchungsamtes.

Einer Begutachtung des Landesuntersuchungsamtes zufolge wurde das Reh zwar von anderen Tieren gebissen, aber erst nach seinem Tod, wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Es hätten sich keine Bissverletzungen gefunden, die das Reh zu Lebzeiten erhalten habe, was einen Wolf als Angreifer ausschließe.

Die DNA-Proben, die das Senckenberg-Institut für Wildtiergenetik analysiert hatte, sind laut Ministerium nicht mehr bestimmbar. Das Tier sei vermutlich schon zu stark verwest gewesen. (dpa)