RHEINBREITBACH. Jennifer Menden ist die neue Dirigentin der Rheinbreitbacher Burgbläse. Das verkündeten die Musiker bei ihrem Benefizkonzert zugunsten des Seniorenheims Sankt Pantaleon im Bürgersaal von Rheinbreitbach.

Von Hans-Dieter Küsters, 25.10.2018

Jennifer Menden ist die neue Dirigentin der Rheinbreitbacher Burgbläser. „Ende September ist unsere bisherige Jugenddirigentin auf einer Spielerversammlung einstimmig zur Nachfolgerin von Hansgünter Schröder gewählt worden, der völlig unerwartet Anfang August gestorben ist“, gab der Vorsitzende der Musiker, Martin Dahmen, am Sonntagnachmittag offiziell im Bürgersaal bekannt. Anlass war ein Benefizkonzert der Burgbläser zugunsten des Seniorenheims Sankt Pantaleon. Denn bei einem verheerenden Brand am 31. Januar wurde Haus Eibe komplett zerstört und viele Bewohner mussten auf andere Einrichtungen in der Umgebung verteilt werden.

Die Idee zu dem Benefizkonzert entstand bereits Anfang Februar bei der Hochzeit der Burgbläser-Mitglieder Jennifer und Marco Menden. „Jeder würde ja gerne in den eigenen vier Wänden alt werden. Wenn das nicht mehr geht, will man doch wenigstens in der Nähe von Freunden und Verwandten wohnen bleiben“, so Dahmen, nachdem die Musiker mit dem französischen Marsch „Appel aux Trompettes“ das Konzert eröffnet hatten. Es sei nicht einfach gewesen, einen Termin zu finden, erinnerte der Vorsitzende, der vor allem der KG „Me haale et us“ und dem Sankt Joseph-Bürgerverein dankte, deren Mitglieder die Bewirtung übernommen hatten. Sein Dank galt zudem den beiden örtlichen Bankfilialen und dem Energieversorger, die das Benefizkonzert gesponsert hatten, sowie den Mitarbeitern des Seniorenheims um Hauswirtschaftsleiterin Kornelia Klein und Pflegedienstleiter Martin Klepper.

Sahnetorten, Streusel-, Käse- und Obstkuchen

„Wir sind dankbar und glücklich, dass uns die Burgbläser mit Unterstützung der beiden anderen Vereine mit diesem Konzert helfen. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass man an einem Sonntag für uns arbeitet“, sagte Klepper. Nicht alle Schäden würden durch die Versicherung abgedeckt, wie etwa die, die vom Einsatz schweren Geräts im Park entstanden seien.

Bevor die Musiker mit der Polka von Antonin Borovicka „Gablonzer Perlen“ im Bürgersaal verteilten, wies Dahmen auf die Spendenbox an der Kasse hin, an der Bons für Getränke und die überaus opulente Kuchentheke verkauft wurden. Diese versüßte mit ihren Sahnetorten, Streusel-, Käse- und Obstkuchen, Donuts und Biskuit-Zitronenröllchen den angenehmen Nachmittag, zu dem die Burgbläser unter anderem Stücke von James Last und Abba erklingen ließen.