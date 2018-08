Polizei zeigt starke Präsenz

Köln. 50 rechte Demonstranten haben sich am Dienstagabend hinter dem Kölner Hauptbahnhof versammelt. Dort wurden sie bereits von 400 Gegendemonstranten erwartet. Die Versammlungen blieben friedlich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.08.2018

Rund 80 rechte Demonstranten haben sich am Dienstagabend unter dem Motto "Aufwachen Köln" nahe des Kölner Hauptbahnhofs versammelt. Das Bündnis "Begleitschutz Köln e.V." hatte zu einer Kundgebung auf dem Breslauer Platz aufgerufen. Nebenan hatten sich rund 600 Gegendemonstranten versammelt und forderten mit Transparenten dazu auf, "mit dem rassistischen Normalzustand zu brechen".

Auf Initiative der Gewerkschaft Verdi, "Köln gegen Rechts", der Antifa und von "Kein Veedel für Rassismus" hatten die Gegendemonstranten gegen die Kundgebung Stellung bezogen und skandierten lautstark gegen die Teilnehmer der Gegenseite. Dagegen konnten sich die Anhänger von "Begleitschutz Köln" kaum Gehör verschaffen und hielten nur vereinzelte Spruchbanner und -tafeln in die Luft.

Die Polizei zeigte dennoch bis zum Ende der Kundgebung starke Präsenz und hielt die beiden Lager mittels Polizeiabsperrung auseinander. Obwohl die Einsatzkräfte im Vorfeld "unfriedliche Aktionen" befürchtet hatten, blieben die Demonstrationen friedlich. Die Polizei Köln wurde durch verfügbare Kräfte aus anderen Polizeibehörden aus NRW unterstützt. Gegen 20 Uhr wurden die rechten Demonstranten mit Polizeieskorte vom Breslauer Platz geleitet.

18.41 beim Protest gegen die rechte Kundgebung am Hauptbahnhof in #Köln u.a. Vertreter der Jüdischen Gemeinde, der Parteien (SPD, Linke) und antifaschistischer Bündnisse. #koeln2808 pic.twitter.com/tzOVn3S5J7

Am Hauptbahnhof in #Köln stehen sich zur Zeit rechte und linke Gruppen gegenüber. Beide haben nach den Vorfällen in #Chemnitz Demonstrationen angemeldet. #c2608 #c2708 #koeln2808 @ZDFheute pic.twitter.com/RXfv4lUu8u