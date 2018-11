Zeugen gesucht

Wesseling. Unbekannte haben mehrere Tresore in einem Wohnhaus in Wesseling geknackt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die stundenlangen Arbeiten bemerkten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.11.2018

Gleich mehrere Tresore öffneten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag bis Freitag in der letzten Woche. Nachdem sie in das Einfamilienhaus "In der Flecht" eingebrochen waren, durchsuchten sie die Räume und stießen auf mehrere Tresore.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die stundenlang in dem Haus verweilten. Die Tresore flexten sie mit mitgebrachten Werkzeug auf und hinterließen sie ohne Inhalt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen oder Geräusche wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter der Rufnummer 02233/520 in Verbindung zu setzen.