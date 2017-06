Kontrolle nicht abgeschlossen

Köln/Bonn. Am Flughafen Köln-Bonn wird zurzeit das Terminal 1 geräumt. Nach ersten Informationen hat ein Passagier die Kontrollen passiert, ohne vollständig kontrolliert worden zu sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2017

Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag mit der Räumung des gesicherten Abflugbereichs in Terminal 1 begonnen. Die Polizei durchsucht das Gebäude unter anderem mit Sprengstoffspürhunden.

Wie die Flughafenpolizei mitteilt, wurde die Kontrolle eines Fluggastes am Dienstag gegen 15 Uhr nicht vollständig abgeschlossen, bevor dieser den Abflugbereich des Flughafens betrat.

Der Passagier habe sein Gepäckstück wieder aufgenommen, obwohl es noch nicht von den Sicherheitskräften freigegeben war.

Zur Dauer der Räumung konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Der Flugbetrieb läuft unterdessen weiter. Starts und Landungen werden in der Zwischenzeit im Terminal 2 abgewickelt. Es kann derzeit zu Verzögerungen im Flugverkehr kommen.

Bereits in der Vergangenheit hatte es ähnliche Vorfälle gegeben. Zuletzt war am 25. März ein Passagier in den Sicherheitsbereich gelangt, dessen Handgepäck noch nicht vollständig kontrolliert worden war. Auch damals hatte die Bundespolizei das Terminal geräumt.

Weitere Berichterstattung folgt.