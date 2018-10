Polizei ermittelt

Köln. In Köln hat in der Nacht zu Dienstag eine Gartenlaube lichterloh gebrannt. Bei den Löscharbeiten ist auf dem Grundstück eine Leiche gefunden worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.10.2018

Vor einer brennenden Gartenlaube im Kölner Stadtteil Weidenpesch ist in der Nacht zu Dienstag eine leblose Person entdeckt worden. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, wurde die Leiche gegen 4.20 Uhr bei Löscharbeiten im Ginsterpfad gefunden. Ob es sich dabei um eine Frau oder einen Mann handelt, ist noch unklar. Nach Angaben der Feuerwehr wies die Leiche erhebliche Brandverletzungen auf.

Bei Ankunft der Wehrleute brannte die Gartenlaube mit einer Grundfläche von 50 Quadratmetern lichterloh, so die Feuerwehr. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden, eine Ausbreitung auf benachbarte Lauben wurde verhindert. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch Gasflaschen, die in der Gartenlaube gelagert und ebenfalls in Brand geraten waren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese sollen auch klären, wie es zu dem Feuer kam und wie die Person gestorben ist.