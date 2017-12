Frauenchor "Young Voices" gewinnt

17.12.2017 Köln. Am Ende scheiterte es an wenigen Prozentpunkten: Den WDR-Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" entschieden die 90 Sängerinnen des Frauenchors "Young Voices" aus Ahaus-Almstätte knapp für sich. Der Jazzchor der Uni Bonn landete auf Platz Zwei.

Der Frauenchor „Young Voices“ aus dem münsterländischen Ahaus-Alstätte ist zum „Besten Chor im Westen“ gekürt worden. Die 90 Sängerinnen setzten sich im Finale des WDR-Wettbewerbs am Freitagabend gegen vier weitere Ensembles durch, wie der WDR mitteilte. Sie erhielten für ihre Darbietung der Songs „The Best“ von Tina Turner und „All I Want for Christmas is You“ von Mariah Carey die meisten Zuschauerstimmen (29 Prozent). Auf Platz zwei folgte knapp dahinter der Jazzchor der Uni Bonn mit rund 28 Prozent der Stimmen.

Jury-Mitglied Jane Comerford von der Band „Texas Lightning“ sagte: „Bei 90 Frauen auf der Bühne muss man begeistert sein. Das ging ins Ohr.“ Die „Young Voices“ gewannen ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie einen Auftritt in der Kölner Philharmonie beim Mitsingkonzert des WDR-Rundfunkchors am kommenden Freitag. Das WDR Fernsehen zeigt das Konzert „Swinging Christmas“ am 1. Weihnachtsfeiertag ab 9.15 Uhr. Auch in der Weihnachtsausgabe des „Kölner Treffs“ am Freitag um 22.00 Uhr wird „Der beste Chor im Westen“ dabei sein.

Der live im Fernsehen übertragene Wettbewerb für Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen fand zum zweiten Mal statt. Bei den Casting-Wettbewerben standen 20 Chöre mit insgesamt mehr als 700 Sängerinnen und Sängern auf den Bühnen. Die Hallen waren schon zu den Vorentscheiden ausverkauft, die Tickets zu den Live-Shows innerhalb von wenigen Minuten vergriffen.

In der Jury saßen neben Comerford der ehemalige „Bro'Sis“-Sänger Giovanni Zarella, die „Cascada“-Frontfrau Natalie Horler und Rolf Schmitz-Malburg, Bass im WDR-Rundfunkchor. Im vergangenen Jahr war der Christophorus-Jugendkammerchor aus Versmold im Kreis Gütersloh zum „Besten Chor im Westen“ gewählt worden. (epd)