Erklärvideos zum Ferienbeginn

KÖLN. Was darf mit ins Handgepäck? Wie viele Flüssigkeiten dürfen mit ins Flugzeug genommen werden? Fragen wie diese beantwortet der Flughafen Köln/Bonn zur aktuellen Reisezeit in kurzen Videos.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2018

Die Sommerferien in NRW sind in vollem Gange. Und da Urlaubszeit bekanntermaßen Reisezeit ist, herrscht aktuell auch am Flughafen Köln/Bonn Hochkonjunktur. Weil es an der Sicherheitskontrolle bei vielen Fluggästen allerdings in einigen Fragen Unsicherheiten gibt, klärt der Airport gemeinsam mit der Bundespolizei in kurzen Videos auf.

Was darf ins Handgepäck?

Gerade auf längeren Flügen möchten viele Reisende möglichst viele Dinge griffbereit haben. Dass Gegenstände wie Waffen, scharfe Gegenstände oder Pfefferspray unter keinen Umständen ins Handgepäck dürfen ist klar. Doch wie sieht es darüber hinaus aus?

Kurz vor Ferienbeginn geben wir zusammen mit der Bundespolizei ein paar Tipps, wie Urlauber problemlos und schnell durch die Sicherheitskontrolle kommen. Teil 1: Was darf ins Handgepäck und was nicht? pic.twitter.com/SV5s7dqt7G — Köln Bonn Airport (@AirportCGN) 11. Juli 2018

Wie dürfen Sie Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen?

Apropos Handgepäck: Wer während des Fluges nicht den Bordservice nutzen möchte, nimmt als logische Konsequenz seine Getränke im Handgepäck mit. Doch auch dabei gibt es einiges zu beachten, zumal längst nicht jede Flüssigkeit trinkbar ist.

Weiter geht's: Kurz vor Ferienbeginn geben wir zusammen mit der Bundespolizei ein paar Tipps, wie Urlauber problemlos und schnell durch die Sicherheitskontrolle kommen. Teil 2: Wie dürfen Flüssigkeiten ins Handgepäck? pic.twitter.com/L6AwHN7rRO — Köln Bonn Airport (@AirportCGN) 12. Juli 2018

Wie kommen Sie zügig durch die Sicherheitskontrolle?

Die Zeit vor der Entspannung am Urlaubsort ist für viele Reisende Stress. Da ist es nur allzu verständlich, dass man den Weg durch die Sicherheitskontrolle möglichst schnell hinter sich bringen möchte. Auch dafür hat Christian Große-Onnebrink von der Bundespolizei die richtigen Tipps parat:

Und hier kommt Folge 3! Kurz vor Ferienbeginn geben wir zusammen mit der Bundespolizei Tipps für einen reibungslosen Start in den Urlaub. Dieses Mal: Zügig durch die Sicherheitskontrolle pic.twitter.com/FWGsC6e9fz — Köln Bonn Airport (@AirportCGN) 12. Juli 2018

Welche Reisedokumente und Pässe brauchen Sie vor dem Flug?

Ist der Weg durch die Sicherheitskontrolle erstmal geschafft, ist der Weg ins Flugzeug nicht mehr weit. Doch ehe der Flug in den Urlaub wirklich angetreten werden kann, muss jeder Reisende durch eine letzte Kontrolle. Welche Dokumente und Pässe Sie beim Boarding griffbereit haben müssen und warum Sie je nach Reiseziel schon vor Urlaubsantritt Vorkehrungen treffen müssen, erklären Flughafen und Bundespolizei im vierten Video ihrer Serie.

Heute ist der erste Ferientag - und damit kommt Teil 4 unserer Serie! Zusammen mit der Bundespolizei geben wir Tipps, wie Urlauber problemlos und schnell durch die Sicherheitskontrolle kommen. Heute: Reisedokumente und Passkontrolle pic.twitter.com/N04egr4rRL — Köln Bonn Airport (@AirportCGN) 13. Juli 2018

Sind also all diese Schritte erfolgreich erledigt, kann es endlich losgehen: Ab in den Urlaub!