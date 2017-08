Evakuierung von 2300 Personen

08.08.2017 Düsseldorf. In Düsseldorf wird am Dienstagvormittag eine Weltkriegsbombe entschärft. Rund 2300 Personen müssen ihre Häuser verlassen, Bahnfahrer, auch nach Bonn, müssen mit Ausfällen und Behinderungen rechnen.

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Düsseldorf sorgt für mehrere Zugausfälle und Umleitungen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fallen vor allem im Regional- und S-Bahn-Verkehr einige Verbindungen aus oder enden vorzeitig. Im Fernverkehr versuche man mit Umleitungen die Verzögerungen so gering wie möglich zu halten.

Betroffen ist auch der RE5, der von Düsseldorf auch über Bonn in Richtung Koblenz fährt. Zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Düsseldorf Flughafen wird die Strecke gegen 10.15 Uhr gesperrt, die Züge fahren daher eine Umleitung, es kann zu Verschiebungen der Zeiten kommen. Die Sperrungen sollen voraussichtlich nach Entschärfung der Bombe gegen 11.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

Am Dienstagmorgen die Vorbereitungen für die Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Rund 2300 Menschen müssen die Häuser in einem innerstädtischen Wohnviertel verlassen. Sie liegen in einem Umkreis von 250 Metern um die am Vortag entdeckte Fünf-Zentner-Bombe. In einem weiteren Bereich ist der Aufenthalt im Freien verboten. Während der Entschärfung, die um 11.00 Uhr beginnen soll, wird auch der Verkehr auf einer nahegelegenen Bahnstrecke eingestellt.

Der Blindgänger war am Vortag gefunden worden. Fachleute des Kampfmittelräumdienstes sollen in unschädlich machen. Jährlich werden in Nordrhein-Westfalen rund 1000 Bomben entschärft. (dpa)