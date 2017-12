Sinziger Turmbläser spielen in Sankt Peter

SINZIG. Mit ihrem festlichen Jubiläums-Konzert am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages verzauberten die Sinziger Turmbläser ein großes Publikum in der Sinziger Sankt-Peter-Basilika.

Von Bernd Linnarz, 28.12.2017

Für viele Sinziger steht dieser Weihnachtstermin bereits lange im Voraus fest. Und das Kirchenschiff von Sankt Peter war wie immer bereits früh sehr gut gefüllt.

Die „Sinziger Turmbläser – Blechblasensemble für Alte Musik“ feierten die 30-jährige Wiederkehr des ersten feierlichen Weihnachtskonzerts der damals noch jungen Blechbläser am zweiten Weihnachtsfeiertag 1987. Die Musiker um ihren Leiter, Stephan Pauly, der mit Stefan Alfter noch zu den Gründungsmusikern gehört, hatten ein entsprechend festliches Programm vorbereitet. Verstärkung erfuhren die sieben Blechbläser in diesem Jahr durch den renommierten Organisten Klaus-Dieter-Holzberger aus Ahrweiler. Er unterstützte die Bläser sowohl im gemeinsamen Zusammenspiel als auch mit der solo vorgetragenen Chaconne in F-Dur von Henry Purcell aus dem Singspiel „King Arthur“ sowie dem majestätischen Orgelwerk „Präludium und Fuge in e-Moll“ von Nikolaus Bruhns.

Das Ensemble eröffnete das traditionsreiche Konzert mit dem aus dem 16. Jahrhundert stammenden englischen Weihnachtslied „Coventry Carol“. Gleich anschließend erklang im Zusammenspiel von Orgel und Blech in einer außerordentlich festlichen Satzzusammenstellung der „Grand Choeur dialogué“ des französischen Komponisten Eugène Gigout. Ein pompöses, gewaltiges Werk des 19. Jahrhunderts, in dem sich die Blechbläser mit der Orgel im Dialog abwechselten.

„So begeht das Ensemble in einem besonders feierlichen Rahmen das weihnachtliche Hochfest selbst“, wie der musikalische Leiter der Blechbläser, Stephan Pauly aus Sinzig, im Vorfeld des Konzertes ausführte.

Die Turmbläser sind: Stefan Alfter, B- und C-Trompete, Flügelhorn; Lars Heller, B- und C-Trompete, Flügelhorn; Achim Kistenich, B- und C-Trompete, Flügelhorn; Stephan Pauly, B- und C-Trompete, Flügelhorn; Martin Stender, F-Horn; Jasmin Brandt, Posaune und Bernd Mollberg, Tuba. Das nächste Mal zu hören sein werden die Sinziger Turmbläser bei ihrem festlichen Neujahrskonzert, das am Montag, 1. Januar, ab 17 Uhr in Sankt Laurentius in Ahrweiler stattfindet.