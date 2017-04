Kommunalpolitik im Kreis Ahrweiler

BAD BREISIG. Die SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ wählt mit Günter Martin einen neuen Vorsitzenden.

. Im gesellschaftlichen Gefüge werden sie nicht nur zahlenmäßig immer gewichtiger: die Senioren. Auch ihre Einflussnahme im politischen Geschehen nimmt zu. Bei der Bundestagswahl im September werden 36 Prozent aller Wahlberechtigten älter sein als 60 Jahre, die Generation unter 30 stellt lediglich 15,4 Prozent der Stimmen.

„Mit uns ist zu rechnen. Denn wir haben einen Blick gewonnen, der geprägt ist von Kompetenz und Erfahrung“, meinte selbstbewusst ein Mitglied der SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ im Kreis Ahrweiler. In Bad Breisig trafen sich die kommunalpolitisch engagierten Senioren der Sozialdemokraten nun zur Mitgliederversammlung und wählten den Bad Bodendorfer Günter Martin zu ihrem Vorsitzenden.

Die oftmals viel gescholtenen Älteren entscheiden politisch langfristiger und zukunftsorientierter als die Jüngeren – auch deshalb, weil sie eine meist stabilere politische Weltanschauung haben als die nachwachsende Generation - so das Ergebnis einer Bertelsmann-Studie. So neigen ältere Wähler sehr viel treuer einem politischen Lager zu als jüngere – ein Effekt, der vor allem den großen Volksparteien zugutekommt. Noch. Denn insgesamt stellen Forscher über alle Generationen hinweg eine abnehmende Zukunftsorientierung und eine stärker werdende Gegenwartsfixierung fest.

„Schön, dass für viele der Ruhestand der Unruhestand ist“, so SPD-Kreisvorsitzender Marcel Hürter in Bad Breisig. Generationenübergreifend gebe es in der Kommunalpolitik eine gute Zusammenarbeit, sagte der 37-jährige ehemalige Landtagsabgeordnete, der sich in der Versammlung der Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ vom kommunalpolitischen Engagement der Senioren in den Reihen der Sozialdemokraten überzeugen konnte.

So konnte dann die nach dem Rückzug Werner Jahrs eingesetzte kommissarische Vorsitzende und frühere Vorsitzende des Remagener Seniorenbeirates, Anna Turiaux, auf ein ganzes Tableau an Aktivitäten in den vergangenen zwei Jahren verweisen. Ob Bundes- oder Landeskonferenzen, Diskussions- oder Protestveranstaltungen: die SPD-Senioren aus dem Kreis Ahrweiler waren dabei.

So soll es bleiben, versprach der neue Vorsitzende Günter Martin. Der 66-jährige Bad Bodendorfer, einst Sozialarbeiter und langjähriger Leiter einer großen Behinderteneinrichtung in Bad Honnef, wurde einstimmig gewählt. Udo Klein (Grafschaft) und Christine Thirolf (Bad Breisig) werden als stellvertretende Vorsitzende an Martins Seite fungieren.

„Viele stört unsere Unabhängigkeit. Von uns will keiner mehr Partei- oder Politikkarriere machen“, erklärte der Vorsitzende des 60plus-Regionalverbandes Rheinland, Dieter Boersch. Aus dieser Gelassenheit heraus lasse sich bestens Kommunalpolitik begleiten. Vor allem aber: gestalten.