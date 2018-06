BAD BREISIG. Die Bundeslandwirtschaftsministerin und frühere Weinkönigin Julia Klöckner ist bereits Bier-Botschafterin. Nun wird sie Ritterin der Kulinarischen Tafelrunde in Bad Breisig.

Das passt: Ausgerechnet die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft wird neue Ritterin der Kulinarischen Tafelrunde in Bad Breisig. Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel wird Julia Klöckner nun die zweite Frau in der seit 1974 bestehenden erlauchten Runde der Tafelritter sein. Im Rahmen eines Schlemmerabends wird die amtierende Parteivorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz und langjährige Fraktionschefin im Landtag feierlich von Bad Breisigs Brunnenkönigin Elena I. zur neuen Ritterin geschlagen.

„Ich freue mich drauf“, ließ die beim Ministerrat in Luxemburg weilende Landwirtschaftsministerin am Montag per Videobotschaft verlauten.

Zum 45. Mal findet die Kulinarische Woche in Bad Breisig statt, seit 1987 übernehmen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik die Schirmherrschaft. Sieben Restaurants der Quellenstadt werden dann eine Woche lang eine kulinarische Reise antreten und zu Spezialitäten aus Skandinavien, Italien, Tunesien, Australien („Krokodil Knusperrolle“), Bosnien und Herzegowina oder Österreich einladen. Höhepunkt soll ein Schlemmerabend am 12. Juli sein, der an Bord der MS Vallendar stattfinden wird.

Dem noch amtierende Tafelritter Hans-Josef Bracht, Vizepräsident des rheinland-pfälzischen Landtages, blieb es in Gegenwart von Verbandsbürgermeister Bernd Weidenbach, Stadtbürgermeisterin Gabriele Hermann-Lersch, den Gastro-Vertretern und ehemaligen Rittern überlassen, das prominente Neumitglied der Tafelrunde vorzustellen.

„Die neue Ritterin legt Wert auf beste Qualität“, meinte Bracht. Klöckner sei eine Genießerin und als Landwirtschaftsministerin an „höchster Stelle verantwortlich für gutes Essen und gutes Trinken“. Erst vor wenigen Tagen war Julia Klöckner – einst Deutsche Weinkönigin – auf dem Deutschen Brauertag in Berlin zur „Bier-Botschafterin“ gekürt worden. Nun kommt das Bad Breisiger Ritteramt hinzu.

Motto der Kulinarischen Woche: Essen ist ein Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst.