Liveblog vom Nürburgring

Beste Stimmung am Samstagabend bei "Rock am Ring".

Nürburgring. Am Wochenende startet das Musikfestival Rock am Ring in der Eifel. Headliner wie die Foo Fighters, Muse und Thirty Seconds to Mars bringen die Rockmusik zurück an den Nürburgring. Der GA berichtet live vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2018

Am Freitag geht Rock am Ring in der Eifel in die nächste Runde. Zum 32. Mal geben sich Bands und Einzelkünstler auf dem legendären Musikfestival die Ehre - der Nürburgring wird zur Rockbühne.

Die Besucher hoffen erneut, dass das Wetter mitspielt. So wird das Wetter zu Rock am Ring dürften sie zum Start des Festivals allerdings erstmal enttäuscht werden - auch wenn im Verlauf des Wochenendes Besserung in Sicht ist.

Auf dem Programm stehen die US-Bands Foo Fighters, Thirty Seconds to Mars, die britische Formation Muse und Indie-Rapper Casper. Einer der Höhepunkte dürfte wohl der Auftritt von Schock-Rocker Marilyn Manson sein. Gleich am Freitag soll der 49-Jährige den Fans bei Rock am Ring einheizen. Drei Bühnen stehen für die Auftritte der Rockstars bereit.

Besucher sollten sich bei der Anreise auf Staus und Verkehrsbehinderungen einstellen, Hohe Staugefahr rund um Fronleichnam in NRW Wie die Polizei den Straßenverkehr rund um Rock am Ring regelt, So wird der Straßenverkehr bei "Rock am Ring" geregelt

Unsere Reporter Dennis Sennekamp, Britta Röös und Andreas Dyck werden live über Rock am Ring vor Ort berichtet. Den Liveticker gibt es ab Freitag hier zu lesen.