Konzerte in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. Die Band Paveier präsentiert ihre Kölsche Weihnacht am Samstag, 2. Dezember, gleich zwei Mal im Kurhaus von Bad Neuenahr.

Von Thomas Weber, 14.10.2017

Kölner Karnevalisten sind oftmals der Meinung, Weihnachten sei nichts weiter als ein Störfaktor in der fünften Jahreszeit. Nicht so die Band Paveier: Die Musiker nutzen die stillen Tage zwischen Proklamationen und Prunksitzungen für ihre Weihnachtstournee. 23 Konzerte stehen dabei ab Ende November an, gleich zwei Mal treten die Paveier dabei im Bad Neuenahrer Kurhaussaal auf, nämlich am Samstag, 2. Dezember, um 15 und um 20 Uhr.

Dabei macht die Band eines klar: ihre Stimmungssongs werden nicht zu hören sein. Vielmehr gehe es darum, die Serie der „Kölschen Weihnacht“, die mittlerweile 14 CDs mit jeweils 20 Titeln umfasst, zu präsentieren. Zum vierten Mal in Folge macht die Band dabei in der Kurstadt halt.

Ludwig Sebus ist mit dabei

Dann wird das Publikum am Tag vor dem ersten Advent endgültig aufs nahende Weihnachtsfest eingestimmt. Denn unter den zahlreichen Angeboten kölscher Weihnachtsveranstaltungen gilt das Paveier-Event als eine der besten Shows. Die Mischung macht es, denn die Band ist nicht alleine auf der Bühne. Jede Mende Freunde werden auch in diesem Jahr wieder dabei sein, unter anderem der mittlerweile 92-jährige Vater vieler Kölner Lieder, Ludwig Sebus. Auch Mandolinen-Ikone J.P. Weber oder der Chor der katholischen Hauptschule Großer Griechenmarkt aus Köln werden zu hören und zu sehen sein. Und aus Burgbrohl ist wie im vergangenen Jahr der Gospelchor dabei. Aber nicht nur das: In Kooperation mit Musikern der Hochschule für Musik und Tanz in Köln werden die sechs Musiker bei ihren Weihnachtskonzerten von der Sopranistin Constanze Störk sowie vom Streichquartett „Himmel un Ääd“ begleitet, die für die klassischen Momente der Konzerte sorgen.

Im ehrwürdigen Kurhaussaal wird die weihnachtliche Mischung erneut stimmen: Zum einen treten jede Menge verschiedener Künstler auf, zum anderen gibt es besinnliche Musik, ansteckende Töne und ein wenig Klamauk. Wer die Kölsche Weihnacht mit den Paveiern schon einmal gesehen hat, kann getrost ein zweites Mal hingehen. Das Programm ist nämlich alljährlich ein anderes.

Tickets für die beiden Konzerte der Paveier sind in allen Zweigstellen der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel sowie in der Bad Neuenahrer Plattenkiste erhältlich und kosten 23 Euro zuzüglich möglicher Gebühren.