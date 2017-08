Michael Jackson Tribute Band

BAD NEUENAHR. Weit mehr als 1000 Gäste feierten mit "Billie Jean", "Thriller" und dem "Earth Song" in Bad Neuenahr. Der Regen sorgte allerdings für einen gedrosselten Publikumsandrang.

Von Thomas Weber, 14.08.2017

Sommerfest ohne Sommer: Das Ambiente bei der Michael Jackson Tribute Show am Samstag im Kurpark stimmte, aber das Wetter spielte nicht mit. Davon ließen sich die Open-Air-Freunde jedoch nicht abhalten. „Es werden rund 1500 Leute hier sein“, mutmaßte Lothar Lindner, Mitorganisator des Abends der Gastronomenvereinigung „Ahrtal de luxe.“

Kein Vergleich zu den Zahlen des Vorjahres, als bei einer Abba-Tribute-Show bei herrlichem Wetter weit mehr als 2000 Menschen den Kurpark füllten. Dennoch zeigte man sich bei den Machern des Festes zufrieden.

Diejenigen, die gekommen waren, hatten aber ihren Spaß, auch wenn es sich in der Herbstgarderobe und mit Schirm in der Hand weniger ausgelassen feiern lässt, als bei angenehmen Sommertemperaturen.

Schon als die Tore des Parks öffneten, strömten die Menschen auf das Areal, die besten Plätze nahe der Bühne waren begehrt. Dort war zunächst Musiker Jonas Röser zu hören. Der Grafschafter intonierte mit seinem Trio Hits aus vergangenen Jahrzehnten. Pünktlich startete dann die Michael Jackson Tribute Show.

Nicht nur Jackson-Hits waren dabei

Das Ensemble mit Musikern und Tänzern aus ganz Europa ist seit 2009 mit der Show unterwegs. Dabei kam man der Performance des einstigen „King of Pop“ sowohl musikalisch, als auch in der tänzerischen Darstellung sehr nahe. Und so dauerte es auch nur wenige Minuten, bis der Mannheimer Andy Keller in der Rolle des Michael Jackson zum legendären „Moonwalk“ ansetzte.

Nicht nur die Hits des exzentrischen Jackson, der im kommenden Jahr 60 Jahre alt geworden wäre, waren da zu hören, auch seine Geschwister, die zunächst musikalisch in den „Jackson 5“ vereinigt waren, kamen zu Wort.

Deren Disco-Hits, wie „Blame it on the boogie“ oder „Shake your body” lockten besonders viele Gäste auf die Tanzfläche vor der Bühne. Zu hören waren aber nicht nur Dancehits, auch manch ruhiger Titel wurde angestimmt. „Human Nature“ oder „The Girl is Mine“ regten eher zum Zuhören, als zum Tanzen an.

Das Gros der vorgetragenen Stücke aber waren Party-Hits, bei denen auch die frühen Werke des Michael Jackson, wie „Don’t stop ´til you get enought“ nicht fehlten. Klar, dass auch die ganz großen Nummern, wie „Thriller“, „Black or white“ oder „Billie Jean“ nicht fehlten. Am Ende der Show wurde es dann schon fast melancholisch. Jacksons Klagelied an die Menschheit „Earth Song“ beendete den offiziellen Showpart, wobei das Ensemble die Bühne nicht ohne Zugabe verlies.

Kaum war die Show beendet, übernahm Radio-DJ Dirk Köster das Kommando und versuchte, die Tanzfläche zu füllen und die Partygäste bei Laune zu halten. Die hatten aber zwischenzeitlich die Schirme aufspannen müssen, bei Regenwetter leerte sich der Kurpark schnell.