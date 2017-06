Raub bei Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler. An einem Zigarettenautomaten in der Ortslage Königsfeld wurde eine Frau angegriffen und niedergeschlagen. Die Täter klauten ihr Portemonnaie und flüchteten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2017

Die Polizeidirektion Mayen ermittelt nach einem Raub in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ortslage Königsfeld an einem Zigarettenautomaten angegriffen. Die Frau wurde von hinten attackiert und niedergeschlagen. Die Täter rissen ihr das Portemonnaie aus der Hand und flüchteten. Die Ermittlungen dauern an.