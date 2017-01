Walporzheimer Ortsbeirat tagte

21.01.2017 WALPORZHEIM. Die Walporzheimer wollen das 1125-jährige Ortsjubiläum richtig feiern.

Vor einer Vielzahl interessierter Mitbürger tagte der Ortsbeirats Walporzheim am Donnerstag. Dabei berichtete Sascha Bach von der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler über den aktuellen Stand in Sachen „Neugestaltung Ortsmitte Walporzheim.“ Hier hatte sich die Fertigstellung verzögert, da im Festplatzbereich das sehr alte und kompakte Versorgungsnetz aufwendig erneuert werden musste. Außerdem musste ein während der Bauarbeiten „ausgehobener“, alter Regenwasserkanal ebenso zurückgebaut werden, wie die im Bereich des „Maibaumlochs“ gefundenen Betonfundamente früherer Häuser. Nun ist im Mai die feierliche Einweihung des neuen Platzes geplant. „Bis dahin werden wir definitiv fertig sein“, versprach Bach, der auch die Karnevalisten beruhigte. Denn pünktlich zum Umzug am Karnevalssonntag wird die Straße so hergerichtet sein, dass der Zug ohne Probleme durch Walporzheim ziehen kann.

Dem bereits beim Patronatsfest vorgestellten neuen Ortswappen stimmte der Ortsbeirat nun offiziell zu, so dass eine entsprechende Fahne schon bald in Auftrag gegeben werden kann. Das Wappen in Schildform ist rot und weiß geviert, mit schräg liegendem Schlüssel, „halbiertem“ Adler, Felsformation, Weintraube und schwarzem Kreuz. Das durchgehende schwarze Kreuz steht für das Kurfürstentum Köln, denn Walporzheim wurde 1246 an das Kölner Domkapitel übertragen. Der silberne Schlüssel symbolisiert das älteste Gasthaus an der Ahr, „Sanct Peter“. Der Adler weist auf die Grafen von Are hin, die von 1100 bis 1246 die Herrschaft über Walporzheim hatten. Die Felsformation steht für die bekannte „Felsnase“ der „Bunten Kuh“ oberhalb von Walporzheim. Die Weintraube steht für das Weindorf Walporzheim, lässt sich hier doch der Weinbau bis in die Römerzeit nachweisen.

Wenn die Dorferneuerungsarbeiten beendet sind, möchten die Walporzheimer zum dritten Mal am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. Der Ortsbeirat beschloss dies einstimmig für das Jahr 2018. Ein Weiterer Tagesordnungspunkt war das 2018 anstehende 1125. Ortsjubiläum.

Hierzu ist ein Festkommers beim Patronatsfest oder alternativ beim traditionellen Josefstag angedacht. Dies soll von einer historischen Bilderausstellung begleitet werden. Auch die Erstellung einer Festschrift wurde vorgeschlagen. Aus seinen Verfügungsmitteln wird der Ortsbeirat zudem dem Verkehrsverein 500 Euro zur Beschilderung des Wanderparkplatzes zuschießen. (Thomas Weber)