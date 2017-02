Are-Gymnasium in Bad Neuenahr

04.02.2017 BAD NEUENAHR. Die CDU-MdB Mechthild Heil besucht den Medienkompetenztag am Are-Gymnasium. Initiative fördert kompetenten Umgang mit digitalen Medien.

„Was haltet Ihr von einer School-Smartwatch?“ Einer Uhr mit Sensoren und GPS, die die Körpertätigkeit registriert, stets online ist, Noten und Fehltage speichert und mit der man in der Mensa bezahlen kann? Dieser Aufgabenstellung von IT-Workshopleiter und Medienpädagoge Julian Kasten stellten sich am Freitag zwölf Medienscouts des Are-Gymnasiums Bad Neuenahr. Im Rollenspiel „Schüler und Lehrer – Pro und Contra“ erarbeiteten die Neuntklässler Argumente, die sie dann in einer Diskussion austauschten.

Interessiert hörten dabei nicht nur der betreuende Lehrer Sven Schübel und die stellvertretende Schulleiterin Nina Pfeil, sondern auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil zu. Sie ist im Verbraucherschutz-Ausschuss des Bundestages aktiv und Schirmherrin der Bitkom-Schulinitiative „Erlebe IT“. Einerseits fördert die Initiative den kompetenten Umgang mit digitalen Medien, andererseits mit Programmier-Workshops technisches Verständnis und Spaß an IT. Seit 2008 begleiten 140 Bundestagsabgeordnete das Projekt, an dem mehr als 30 000 Schüler und 6000 Eltern teilnahmen.

Heil erklärte den jungen Leuten: „Früher hatten wir im Ausschuss überwiegend Themen aus der Landwirtschaft. Heute beschäftigen wir uns mit Datensicherheit, Algorithmen und 'Big Data', also Massendaten sowie dem Schutz der Privatsphäre. Das geht beim Autokauf los, wo meine Daten komplett aufgezeichnet und an den Hersteller gesendet werden, über Versicherungen und Krankenkassen, die ein exaktes Profil erstellen können bis hin zu dem vermeintlichen Anreiz, mir eine Prämie auszuzahlen, wenn ich mich freiwillig überwachen lasse.“

„Ihr müsst medienkompetent werden und datensparsam im Netz unterwegs sein“, appellierte die Politikerin an die Schüler. „Stellt Euch breit auf, meidet die Filterblase, damit ihr nicht nur einseitig informiert werdet.“ Das versuchen die Scouts auch den jüngeren Mitschülern zu vermitteln. Sie gehen mit Themen wie „Facebook, WhatsApp oder Cyber-Mobbing“ in den Unterricht der Sechstklässler, um aufzuklären, worin Fluch und Segen des Internets bestehen. (Marion Monreal)