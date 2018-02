BAD NEUENAHR. Die Euskirchener Autorin Sylva Harasim verlegt die Handlung ihres Kinderbuches ins Ahrtal: Sie lässt den zwölfjährigen Jungen Florian in ihrem Buch „Florian Blum jagt den Hundefänger“ in den Herbstferien zu seiner Oma reisen.

Verbringt eine tierliebende Buchautorin aus Euskirchen Wochenende für Wochenende mit Mann und Hunden im Ahrtal, dann kann es passieren, dass in ihrem neuen Kinderbuch Schauplätze aus Bad Neuenahr und Ahrweiler Raum finden. Sylva Harasim (58) lässt den zwölfjährigen Kölner Jungen in „Florian Blum jagt den Hundefänger“ in den Ferien zu seiner Oma in die Kurstadt reisen.

Und dort wird es spannend, denn in Bad Neuenahr treibt ein gemeiner Hundefänger sein Unwesen, der auch den Mops der Oma gestohlen hat. Zunächst macht sich der Protagonist alleine auf die Suche nach den vermissten Hunden, doch er lernt bald Max, Charly und Hanna kennen. Mit seinen neuen Freunden gründet Florian die „Schwarze Garde“, und die Verfolgung des Hundediebs kann beginnen.

„Die Idee zum ersten Band einer Trilogie um den cleveren Kölner Schüler Florian kam mir beim Sonntagsspaziergang im Bad Neuenahrer Lennépark“, so Harasim. „Dort treffen wir regelmäßig ältere Damen mit ihren Hunden. Bei den Gesprächen hörte ich heraus, dass die Vierbeiner oft Menschersatz und einziger Freund sind. Da habe ich mich gefragt, was wäre, wenn einer der Seniorinnen der Hund gestohlen würde.“

Harasim arbeitete unter anderem als Fotografin

Bei der „Operation Püppi“ werden beispielsweise von der „Schwarzen Garde“ vor dem Kaufhaus Moses Handzettel verteilt. Im gegenüberliegenden Eiscafé Cortina von Renato da Cas gönnt man sich nach getaner Arbeit eine Stärkung. Oder Schauplatz Ahrweiler: „Florian und Hanna betraten das mittelalterliche Ahrweiler durch das imposante Adenbachtor. Ohne auf die vielen hübschen Fachwerkhäuser und Geschäfte zu achten, marschierten sie durch die Niederhutstraße.“

„Mit unseren Hunden haben wir jeden Meter des Ahrtals, ob auf dem Uferweg oder dem Rotweinwanderweg, auf Tagestouren zigfach abgewandert. Wir besuchen seit Jahren den Veganmarkt in Ahrweiler, lassen uns aber auch keinen Weinmarkt entgehen. Viele Orte in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind für uns seit 20 Jahren wie eine zweite Heimat“, betont die Autorin, die 1960 in Troppau geboren wurde und seit 1996 in Euskirchen lebt.

Harasim arbeitete viele Jahre als Fotografin, Grafikerin und Buchverlegerin. Als leidenschaftliche Leserin habe sie eines Tages beschlossen, die Seiten zu wechseln. Sie studierte bei der „Schule des Schreibens“ in Hamburg das Fach Belletristik und schreibt seitdem. Für ihre Kurzgeschichte „Donnerstag ist Kinotag“ erhielt sie einen Förderpreis.

Mit ihrem Mann Martin Schempp machte sie sich nach ihrer Zeit im Reiner H. Nitschke Verlag in Euskirchen selbstständig und gründete den Highlights-Verlag. „Unser Kerngeschäft sind Motorrad-Bücher. Die klassischen Reiseführer, Abenteuerberichte, Motorrad-Krimis. Mein Mann ist als Redakteur für den Text verantwortlich, ich für die Grafik und Fotos“, betont Sylva Harasim.

Und wie geht es mit dem Kölner Schüler weiter? In Band zwei der Trilogie wird Florian ein Rennpferd in Köln oder Baden-Baden vor dem Schlachter retten und in Band drei wertvolle Falken in Dubai ihrem Besitzer zurückbringen.

Die gebundene Ausgabe von „Florian Blum jagt den Hundefänger“ kostet 18,90 Euro (228 Seiten), ISBN 978-3-933385-74-1.