"Ländliches Weinfest" in Walporzheim

Das Ländliche Weinfest im neu gestalteten Ortskern von Walporzheim findet von Freitag, 25., bis Montag, 28. August, statt. Zum Festauftakt am Freitag werden die neuen Weinmajestäten proklamiert, danach wird es, wie auch an den anderen Tagen, Live-Musik auf zwei Bühnen geben. Weingüter, Gaststätten und Vereine bieten im Ortskern eine breite Palette des Walporzheimer Weins an. Als Höhepunkt findet am Weinfestsonntag ab 15 Uhr der Winzerfestumzug statt. Abschluss der Feiern ist das traditionelle Höhenfeuerwerk über Walporzheim am Montagabend.