Discounter in Bad Neuenahr

BAD NEUENAHR. An der Hauptstraße in Bad Neuenahr soll eine neue Aldi-Süd-Filiale entstehen. Favorisierter Standort ist das Areal des ehemaligen Autohauses Löhr neben dem Rewe-Markt.

Aldi-Süd will im Herzen der Bad Neuenahrer Innenstadt eine Filiale eröffnen. Dies bestätigte die Firmenzentrale in Mülheim an der Ruhr auf Anfrage des General-Anzeigers. Standort: das Areal des ehemaligen Löhr-Autohauses neben dem Vollsortimenter Rewe.

„Wir können bestätigen, dass wir derzeit in Gesprächen für eine neue Aldi-Süd Filiale auf dem Gelände an der Hauptstraße in Bad Neuenahr sind. Wir würden uns freuen, unsere Kunden künftig an dem gemeinsamen Standort mit Rewe begrüßen zu dürfen.“ Allerdings befinde man sich noch in einer sehr frühen Planungsphase. Daher könnten zum jetzigen Zeitpunkt keine weitergehenden Angaben gemacht werden, sagte Firmensprecher Tobias Neuhaus. Auch nicht darüber, ob es dann zu einer Schließung der Aldi-Filiale an der Heerstraße kommen werde.

Bis Ende 2016 firmierte das Autohaus Löhr auf dem sogenannten Vornberger-Gelände. Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert, das Autohaus eröffnete stattdessen ein Service-Center an der Ringener Straße und gliederte sich dem Autohaus Kempen in Meckenheim an. Das Grundstück an der Hauptstraße ist seither verwaist. Die Stadtverwaltung teilte dem GA mit, ihr sei der Ansiedlungswunsch von Aldi bekannt. Derzeit würden entsprechende Gespräche geführt.