Interview mit Kreissparkassen-Vorstand Dieter Zimmermann

Dieter Zimmermann wohnt mit Ehefrau Petra in Lind-Plittersdorf. Seit 38 Jahren arbeitet er für die Kreissparkasse Ahrweiler (Bilanzsumme: 1,8 Milliarden Euro). Seit 2002 steht er an der Spitze der Bank. Zimmermann ist im Vereinsleben fest verwurzelt. So bei den Schützen oder auch im Karneval: 2008/2009 amtierte er als Karnevalsprinz in Ahrweiler.