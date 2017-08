Fotokunst-Ausstellung

BAD NEUENAHR. Mit seiner Kamera macht Dietmar Simsheuser Unsichtbares sichtbar: Perspektive, Belichtung und ungewöhnliche Konstellationen lassen das Element Wasser fast mystisch erscheinen. Seine Bilder sind im Rathaus Bad Neuenahr-Ahrweiler zu sehen.

Heilbad, Mineralbrunnen, die Ahr: Mit dem Thema Wasser ist die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler eng verbunden. Durchaus passend also die Ausstellung „Faszination Wasser“ von Dietmar Simsheuser, die seit Mittwoch im Rathaus zu sehen ist. Der Fotokünstler wohnt in Bad Neuenahr und ist Mitglied des Foto Clubs Bad Godesberg, der dem Deutschen Verband für Fotografie (DVF) angehört.

Er erläuterte Bürgermeister Guido Orthen in der Ausstellung seine Herangehensweise. „Genau genommen kann man Wasser kaum sehen,“ sagte er. „Man schaut immer nur hindurch. Es wird für uns erst sichtbar, wenn es fließt, sich bewegt oder als Spiegel für die Umgebung wahrnehmbar wird.“ Simsheuser zeigt das Element Wasser so, wie es der Betrachter vielleicht bewusst noch nicht gesehen hat – und in vielen Fällen auch nicht sehen kann.

Die meisten Motive erschließen sich Simsheuser erst mit der Kamera. Durch seine Art, dynamisch zu fotografieren, durch Langzeit- oder extreme Kurzzeit-Belichtungen oder das Erfassen von Lichtstimmungen und Strukturen gelingen ihm ungewohnte Blicke. Manchmal ist das Wasser als solches nur noch zu erahnen. Die Ausstellung im Rathaus, Hauptstraße 116, ist bis 15. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr.