Stromschlag in Nettetal

Nettetal. Ein zwölf Jahre alter Junge hat in Nettetal einen Stecker in seiner Martinstüte gefunden. Als er in ihn in eine Steckdose steckte, bekam er einen Stromschlag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.11.2018

Nach dem Martinszug einer Grundschule in Nettetal wurde ein Kind schwer verletzt. Der Junge hatte eine Art Stecker mit einer kleinen Glühlampe in seiner Martinstüte gefunden und in eine Steckdose gesteckt. Dabei bekam der zwölfjährige einen Stromschlag.

Die Polizei ermittelt in dem Fall. Sie weiß bisher noch nicht, wer den Stecker in die Martinstüte gesteckt hat. In der Pressemitteilung weist die Behörde aber darauf hin, dass die bisherigen Ermittlungen darauf hinweisen, dass ein solcher Stecker nicht vom Veranstalter des Zuges am Freitag in die Tüten gepackt wurde.

Die Polizei warnt Eltern, die möglicherweise ebenfalls solche Stecker in den Martinstüten ihrer Kinder gefunden haben: Sie sollen die Stecker nicht benutzen, sondern ihren Fund bei der Polizei in Viersen melden.