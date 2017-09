Neue Art Düsseldorf startet mit 80 Galerien

20.09.2017 Düsseldorf. Die neue Kunstmesse Art Düsseldorf geht mit 80 teilweise international bekannten Galerien aus dem In- und Ausland an den Start. Die neue Messe, eine kleinere Konkurrenz zur Art Cologne, findet erstmals vom 17. bis 19. November auf dem Areal Böhler statt. Unter den teilnehmenden Galerien sind internationale Schwergewichte wie David Zwirner oder Marlborough Contemporary aus New York, Galerien aus ganz Deutschland sowie den USA, Israel, Japan, der Türkei und Uruguay. Das teilte Messedirektor Walter Gehlen am Mittwoch mit. Rund 20 Galerien kommen aus Köln und Düsseldorf.

Die Gründung der neuen Kunstmesse hat für Aufsehen auf dem Kunstmarkt gesorgt. Mit gut 25 Prozent ist die Schweizer Messegesellschaft MCH, die auch die weltweit wichtigste Kunstmesse Art Basel veranstaltet, an der Art Düsseldorf beteiligt. Von den auf der Art Düsseldorf vertretenen Galerien nehme ein großer Teil auch an großen internationalen Messen teil, sagte Gehlen. Viele seien auch auf der Art Cologne vertreten.

Angemeldet zur Art Düsseldorf haben sich nach Angaben Gehlens 270 Galerien. Ein Auswahlgremium aus zehn Galeristen wählte aus Platzgründen nur 80 Teilnehmer für die Premiere aus. Es gebe keine Überschneidungen mit der Kölner Vorgängermesse Art.Fair, aus der die Art Düsseldorf hervorgegangen war, sagte Gehlen. Angeboten werde auf der Art Düsseldorf Kunst von 1945 bis heute. Die Preise fangen laut Gehlen unter 1000 Euro an und gehen bis in den Millionenbereich. (dpa)