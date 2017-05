40 Jahre GA-Wandertag

Sankt Augustin. In diesem Jahr wird der GA-Wandertag 40 Jahre alt. Aus diesem Grund zeigt der GA noch einmal die schönsten Wandertags-Touren. Heute zeigt der GA, den 30 Kilometer langen Rundweg von Schloss Birlinghoven bis zum Petersberg und zurück.

Der Naturpark Siebengebirge ist ein ideales Wandergebiet für Anfänger bis hin zu Trekking-Freaks. Es erstreckt sich von den Ausläufern der Siegaue in Sankt Augustin bis zur Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz in Bad Honnef. Das Streckenangebot bietet flache Etappen zum Entspannen entlang der Sieg genauso wie körperlich herausfordernde Anstiege bis hin zu den höchsten Gipfeln des Siebengebirges.

Wer es sportlicher mag, dem sei eine Route empfohlen, die 2012 von der Lokalredaktion Bonn des General-Anzeigers gemeinsam mit dem Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft ausgearbeitet worden ist – und zwar eine Rundstrecke von Schloss Birlinghoven bis auf den Petersberg und wieder zurück. Die Tour wird im mittleren Teil geprägt durch knackige An- und Abstiege. Für die Strapazen werden die Wanderer mit sensationellen Ausblicken übers Rheintal bis in die Voreifel entlohnt.

Foto: Holger Willcke Eine von vielen Möglichkeiten, sich während der Wanderung zu stärken.

Start und Ziel ist Schloss Birlinghoven, das an der Stadtgrenze von Sankt Augustin nach Bonn liegt. Der barocke Herrensitz befindet sich in einem herrlichen Park und ist ein idealer Ausgangspunkt für die Tour, weil man ihn auch mit der Buslinie 608/609 von Bonn aus erreichen kann.

Nach dem Start führt die Route zuerst durch den schattigen Birlinghovener Wald Richtung Birlinghoven und später Richtung Stieldorf. Der Weg verläuft durch die Felder oberhalb des romantischen Lauterbachtals. Vorbei an Wiesen laufen die Wanderer unterhalb von Hoholz an einer Anbaufläche entlang, auf der für die meisten Menschen sicherlich völlig unbekannte Pflanzen stehen: Kiribäume. Dabei handelt sich um einen aus Japan und anderen Teilen Asiens stammenden extrem schnellwüchsigen Edelholzbaum. Charakteristisch für den Kiribaum sind seine außergewöhnlich großen Blätter im Jugendstadium des Baumes, die nicht selten Durchmesser von mehr als 60 Zentimeter erreichen.

Streckenportrait Sagenumwobene Landschaft zieht Besucher an Das Siebengebirge ist von rund 200 Kilometer Wanderwegen durchzogen. Seit März 2015 geben mehr als 400 neu angelegte Wegweisersteine den Wanderern Ziele, Entfernungen, Rundwege und Einkehrmöglichkeiten an. Etwa 2,5 Millionen Menschen besuchen jährlich das Siebengebirge wegen der sagenumwobenen und spektakulären Landschaft.

30 Kilometer und 631 Meter Anstieg Der Rundwanderweg von Schloss Birlinghoven bis auf den Petersberg und zurück ist knapp 30 Kilometer lang. Der höchste Punkt ist der Petersberg mit 336 Meter und der tiefste Punkt liegt mit 84 Meter in Oberdollendorf. Wer die beschriebene Tour absolviert hat, ist laut GPS-Daten 631 Meter angestiegen und 622 Meter bergab gegangen. Die Dauer der Tour beträgt abhängig von Gehtempo und Aufenthaltszeit bei den Pausen zwischen sechseinhalb und siebeneinhalb Stunden.

Gute Vorbereitung ist wichtig Für diese lange und in Teilen anspruchsvolle Strecke ist eine gründliche Tourplanung wichtig. Wanderstiefel mit einer gut profilierten Sohle sind vor allem beim steilen und steinigen Abstieg vom Petersberg bis zu den Streuobstwiesen südlich von Oberdollendorf empfehlenswert. Auch ausreichend Trinkwasser, Obst und Müsliriegel erleichtern die Tagestour. Eine gute Wanderkarte, die zum Beispiel bei der Tourismus Siebengebirge GmbH in Königswinter oder beim Verschönerungsverein für das Siebengebirge im Naturparkhaus auf der Margarethenhöhe erhältlich ist, sollte im Rucksack Platz finden. Im Siebengebirge selbst sind die Wege zwar hervorragend gekennzeichnet, aber das erste und das letzte Drittel des Rundweges sind für Wanderer mäßig bis gar nicht ausgeschildert. Dort kann man sich zumindest an den Hinweisschildern für Fahrradfahrer orientieren.

Entstehung des Siebengebirges Wer am Tag der Wanderung ausreichend Zeit hat und sich für die Entstehungsgeschichte des Siebengebirges interessiert, der sollte zwischen Kloster Heisterbach und Einkehrhaus Waidmannsruh einen kurzen Abstecher zum Weilberg einschieben. Dort ist eindrucksvoll auf Tafeln erklärt, wie das Siebengebirge vor 25 Millionen Jahren vulkanisch entstanden ist. Die Basaltwände am Weilberg dokumentieren die Geschichte. Das Siebengebirge wurde 2006 zum Nationalen Geotop ernannt.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen sind bei der Tourismus Siebengebirge GmbH in Königswinter erhältlich. Öffnungszeiten der Geschäftsstelle sind montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr, Hotline: 0 22 23/91 77 11

Von dort aus geht es weiter zum Gut Heiderhof, wo die bekannte, aber derzeit noch nicht wieder nutzbare Fußball-Golf-Fläche die neugierigen Blicke der Wanderer anzieht. Im Juli soll die beliebte Freizeiteinrichtung wieder öffnen. Dann verläuft die Route vorbei am neuen Hobshof, durch Felder bis nach Oberholtorf, wo man eine erste kleine Verschnaufpause an der Ausgrabungsstätte der Saalkirche“ einlegen kann. Dann führt die Route am Rand des Ennertwaldes vorbei bis zur Schutzhütte Paffelsberg. Spätestens dort empfiehlt sich eine kleine Rast, bei der man sich auf der Infotafel des Naturparks informieren kann.

Über den Rheinhöhenweg geht es weiter in Richtung Kloster Heisterbach. Der Weg führt die Wanderer vorbei am Paffelsberg, mit 194,80 Metern die höchste Erhebung im Stadtgebiet Bonn. In dieser Gegend stehen noch zahlreiche Relikte früherer Niederwaldwirtschaft. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele Waldbesitzer die Bäume kurzgehalten, um Brennholz zu gewinnen. Durch den Rückschnitt sind eigenwillige Wurzel- und Stammformen entstanden. Auf der östlichen Seite des Wegs finden aufmerksame Wanderer einen kleinen Stamm, der wie ein Elefant aussieht. Und dafür benötigt man gar nicht viel Fantasie.

Foto: Holger Willicke Die Strecke ist gesäumt von den asiatischen Kiribäumen.

Kurze Zeit später wird die Langemarckstraße gequert. Vom Vinxeler Wanderparkplatz geht es durch einen herrlichen Buchen- und Ahornwald. Ein kurzes Wegstück hinter der Dollendorfer Schutzhütte hält man sich links und geht über den Heisterbacher Weg in Richtung Kloster Heisterbach. Dabei wird die Kreisstraße 25 gequert. Die Route führt vorbei am Zisterzienserkloster Heisterbach – Tipp: Eine Besichtigung ist äußerst lohnenswert. Dann geht es über ein längeres Stück bergauf durch alten Buchenwald hinauf zum Einkehrhaus „Waidmannsruh“, einem beliebten Treffpunkt für Besucher des Siebengebirges. Den Lohrberg lassen die Wanderer links liegen und gehen in Richtung Petersberg. Vorbei an der romantischen Mondscheinwiese führt die Wanderroute über den Rheinsteig parallel zur Petersberg-Auffahrt. Enge Serpentinen, die teilweise zum legendären Bittweg gehören, schlängeln sich durch den Wald hinauf. Am Gästehaus Petersberg angekommen, erwartet die Wanderer nach etwa 13,5 Kilometern eine weitere Rastmöglichkeit. Dort eine Pause einzulegen lohnt sich, weil man vom Petersberg einen wunderschönen Ausblick in Richtung Rheintal und Kölner Bucht hat. Der Petersberg, auf dem man auch die Reste einer mittelalterlichen, von Zisterziensermönchen gebauten Kirchenanlage betrachten kann, stellt den Wendepunkt der 30-Kilometer-Route dar. Das Gästehaus Petersberg verbreitet einen Hauch von deutscher Nachkriegsgeschichte, den man selbst als verschwitzter Wanderer verspürt. Weiter geht es über einen steilen und in Teilen steinigen Weg bergab in Richtung Oberdollendorf. Dort wird die Landstraße gequert und weiter in Richtung Mühlental gegangen. Am Wegesrand liegt die Idyllenmühle: ein Fachwerkhaus, das „idyllisch“ im Mühlental errichtet wurde.

Foto: Holger Willicke Die Strecke im Siebengebirge zieht jährlich viele Besucher an.

Nach kurzer Zeit stößt man wieder auf den Rheinsteig, der in Richtung Norden zum Aussichtspunkt Hülle in den Dollendorfer Weinbergen führt. Dort können sich die Wanderer nach einer Streckenlänge von 17,7 Kilometern auf einer der Ruhebänke erfrischen. Auf der Hülle befinden sich ein historischer Steinkreis und die Hütte Rheinblick. Der Name hält, was er verspricht: Von dem Plateau aus kann man das Rheintal in Richtung Süden und Norden betrachten. Vorbei an Streuobstwiesen geht der Weg zur Langemarckstraße. Am Vinxeler Wanderparkplatz wird die Straße gequert. Dann folgt man dem Weg durch den Ennertwald vorbei an Oberholtorf bis nach Niederholtorf. Im Dorf biegt man rechts ab in den Tränkweg und wandert bis nach Roleber. Der Weg führt durch einen wunderschönen Siefen, durch den der Holtorfer Bach fließt. Die Route führt durch Roleber vorbei den leer stehenden Gebäuden der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Dann wird die Siebengebirgsstraße gequert. Die Route führt durch Gielgen. Nach der Dorfdurchquerung erkennt man schon nach ungefähr 30 Kilometern das Ziel: Schloss Birlinghoven.

Highlights und Sehenswürdigkeiten Über 40 vulkanische Bergkuppen Das Siebengebirge besteht aus mehr als 40 vulkanischen Bergkuppen. Die bekanntesten Erhebungen sind der Ölberg (460 Meter), Löwenburg (455), Lohrberg (432), Nonnenstromberg (335), Petersberg (336), Wolkenburg (324) und Drachenfels (321).

1869 gerettet Seine Rettung vor der Zerstörung im 19. Jahrhundert durch zahlreiche Basaltsteinbrüche verdankt das Siebengebirge dem 1869 in Bonn gegründeten Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS), der den Eigentümern die Steinbrüche abkaufte. Mit 11 200 Hektar zählt der Naturpark zwar zu den kleinsten in Deutschland, besticht aber auf engem Raum durch eine große Artenvielfalt in Geologie, Flora und Fauna.

Geschützte Landschaft Im Jahr 1971 wurde der Naturpark vom Europarat als geschützte Landschaft mit dem Europadiplom ausgezeichnet. 2010 wurde von der NRW-Landesregierung im Naturpark das erste deutsche Wildnisgebiet angelegt. Insgesamt 660 Hektar ist die zusammenhängende Wildnisfläche im Siebengebirge groß. Dieses Areal wird sich selbst überlassen. Will heißen: Dort entscheidet die Natur selbst, wie sie sich entwickelt. Durch die Einstufung zum Wildnisgebiet soll vor allem das Naturerbe dieser Region bewahrt werden und das besteht im Siebengebirge vorwiegend aus den alten Rotbuchenwäldern, die in Deutschland nur noch auf 6,6 Prozent der gesamten Landesfläche vorkommen.

Neue Leitung Nach wie vor verwaltet der VVS den Naturpark. Diese Trägerschaft endet aber voraussichtlich nach 31 Jahren am 1. Juli 2017. Dann übernimmt der Rhein-Sieg-Kreis die Führung des Naturparks und übergibt die fachliche Leitung in die Hände des linksrheinischen Naturparks Rheinland.

Von Vulkanen und Drachen Zu den besonderen Sehenswürdigkeiten im Siebengebirge zählen die Vulkanlandschaft des Weilbergs, Schloss Drachenburg, die Drachenfelsbahn, Kloster Heisterbach, das Gästehaus Petersberg, das Siebengebirgsmuseum und das Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland.

Vielseitige Einkehrmöglichkeiten Beliebte Einkehrmöglichkeiten im Naturpark sind der Löwenburger Hof, das Milchhäuschen und das Einkehrhaus Waidmannsruh (Foto links). An den Rändern des Waldgebietes gibt es in den Ortschaften zahlreiche Gaststätten und Restaurants.

Hinter den Wanderern liegt eine ausgedehnte Tour durch den Naturpark Siebengebirge, den ältesten Naturpark von Nordrhein-Westfalen. Das Siebengebirge selbst besteht aus mehr als 40 vulkanischen Bergkuppen. Geprägt wird die Landschaft vor allem durch den Gebirgszug vulkanischen Ursprungs, die Siegauen und das Pleiser Hügelland. Herbert Krämer, Alt-Bürgermeister der Stadt Königswinter und Ehrenmitglied des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge (VVS), hat einmal über seine Heimat gesagt: „Das Siebengebirge ist von seiner Lage und seinem Angebot einmalig. Hier findet man einige Tier- und Pflanzenarten, die normalerweise nur deutlich weiter südlich ihre Vorkommen haben. Das liegt vor allem am milden atlantischen Klima des Rheintals.“