Übernachten an Rhein, Sieg und Ahr

Bonn. Campingurlaub erfreut sich wachsender Beliebtheit. Auch in Bonn und Region gibt es einige Plätze. Ob Sie mal in der Natur vor Ihrer Haustür übernachten möchten oder einen günstigen Ausgangspunkt für einen Städtetrip nach Bonn suchen - hier können Sie ihr Zelt aufschlagen.

Von Marcel Dörsing, 02.07.2017

Auch wenn das Wetter derzeit nicht wirklich mitspielt: Camping liegt voll im Trend. Wer mit seinem Wohnwagen oder Wohnmobil einmal einen Trip in die ehemalige Bundeshauptstadt unternehmen möchte, der findet natürlich auch in Bonn und Region zahlreiche Möglichkeiten in der Natur und gleichzeitig stadtnah zu übernachten.

Wir stellen einige Campingplätze vor, die sich aufgrund ihrer Lage, nah an Flüssen oder Seen, nicht nur für eine Erkundung der Region eignen, sondern auch für Kurzurlauber attraktiv sind, die der Stadt vielleicht für ein Wochenende entkommen möchten.

1 Campingplatz Genienau in Mehlem

Wer einen Bonn-Besuch mit dem Wohnmobil plant, für den ist der Campingplatz Genienau in Mehlem geeignet. Gäste können hier ganz in der Nähe des Rheinufers, mit Blick auf den Drachenfels, übernachten.

Preise: Erwachsene zahlen für eine Übernachtung auf dem Campingplatz Genienau 6 Euro, Kinder 4 Euro. Hinzu kommen Kosten für ein Auto (3 Euro), Wohnmobil (4 bis 10 Euro) oder Wohnwagen (4 bis 8 Euro). Ein Zeltplatz kostet zwischen 3 und 6 Euro.

Informationen: Bei Fragen gibt es hier weitere Informationen:0228/344949. Adresse: Im Frankenkeller 49, 53179 Bonn.

2 Siegpark Hennef

Direkt an der Sieg gelegen, bietet der Campingplatz beste Voraussetzung um Fluss, die Natur des Siegtales und die umliegenden Städte zu erkunden. Der kinderfreundliche Platz verfügt über Wohnmobilstellplätze mit Wasser- und Stromanschluss sowie Zeltplätze. Gleich nebenan bietet das Landgasthaus Siegstrand den Gästen gutbürgerliche Küche.

Preise: Die Übernachtungspreise liegen bei 6 Euro für Erwachsene, zuzüglich 4 Euro für ein Zelt beziehungsweise 10 Euro für einen Wohnwagen oder Wohnmobil.

Informationen: Weitere Informationen unter www.siegpark-hennef.de und unter 0171/212 0 679. Adresse: Mahrberg 50, 53773 Hennef-Lauthausen.

3 Campingplatz Happach

Als Zwischenstation für Wanderer, Kanuten und Fahrradreisende bietet sich der Campingplatz Happach in Eitorf an. Direkt am Fluss, am beliebten Natursteig Sieg und am Radweg Sieg gelegen, können Besucher hier in der Natur des Siegtals Erholung finden. Kurzcamper sind ebenso willkommen wie Dauergäste.

Preise: Die Übernachtung kostet 9 Euro pro Erwachsener, zuzüglich 3 Euro pro Wohnwagen (2 Euro, Zelt). Wer keine Schlafmöglichkeit mit dabei hat, kann auch ein sogenanntes Campingfass mieten.

Informationen: Weitere Informationen unter 02243/3533 und unter www.campingplatz-happach.de. Adresse: Hennefer Str. 8, 53783 Eitorf.

4 Campingplatz Jansen

Umgeben von Wald und Wiesenlandschaft können Camper auf dem Campingplatz Jansen in Lohmer unmittelbar der Agger übernachten. Die Anlage bietet einen Kinderspielplatz, eine Gaststätte und nahegelegene Einkaufsgelegenheiten.

Preise: 3 Euro pro Person, Zelt: 4, 40 Euro, Wohnwagen: 5,50 Euro.

Informationen: Reservierung und weitere Infos unter 02246/6681 und auf www.campingplatz-jansen.de. Adresse: Höngesberg 27, 53797 Lohmar.

5 Auf dem Salmenfang

Am Ufer des Rheins, zum Fuße des Siebengebirges schlafen Gäste des Campingplatzes "Auf dem Salmenfang" in Rheinbreitbach. 100 Zelt- beziehungsweise Stellplätze stehen zur Verfügung, davon einige direkt am Rheinufer. Ein Biergarten, Grillmöglichkeiten und natürlich Sanitäranlagen zählen zur weiteren Ausstattung.

Preise: Eine Übernachtung (zwei Erwachsene, Auto und Wohnwagen) liegt bei 19,50 Euro. Der Platz ist vom 1. Mai bis 31. Oktober geöffnet.

Informationen: Weitere Informationen und Anmeldungen unter 0163/2657797 und auf www.salmenfang.de. Adresse: Mühlenweg 56, 53619 Rheinbreitbach.

6 Campingplatz Altenahr

Direkt an der Ahr und an der Ortsgrenze des Weinortes befindet sich der Campingplatz Altenahr. Der Platz bietet 180 Touristikstellplätze für Kurzurlauber und Wochendgäste. Zur Ausstattung zählt die Gaststätte „Teufelsloch" mit Imbiss, ein Kinderspielplatz, eine große separate Jugendwiese sowie ein Kiosk. Mit der Bahn ist Bonn in rund einer Stunde erreichbar (30 Minuten mit dem Auto).

Preise: Der Preis für eine Übernachtung in der Saison April bis Oktober liegt bei 9,50 Euro für einen Stellplatz (Caravan und Auto), zuzüglich 4,50 pro Erwachsener (3 Euro pro Kind). Ein Platz für ein Zelt (inkl. Auto) kostet 7 Euro. Zudem bietet der Campingplatz einen "Quickstopp"-Tarif. Wer abends ankommt und am Morgen direkt weiterreist, zahlt 18 Euro.

Informationen: Reservierung und weitere Infos unter 02643/ 8503 und www.camping-altenahr.de. Adresse: 53505 Altenahr.

7 Rheincamping Siebengebirgsblick

Wie der Name schon verrät, erwacht man auf diesem Campingplatz, am Fuße des Rolandsbogens, nicht nur in unmittelbarer Nähe zum Rhein, sondern auch mit Blick auf das schöne Siebengebirge bei Bad Honnef. Der Platz hat von April bis 20. Oktober geöffnet. Grillmöglichkeiten, ein eigener Bootsanleger und Spiel und Sportmöglichkeiten sind vorhanden.

Preise: Erwachsene zahlen für eine Übernachtung direkt am Rhein 7 Euro, zuzüglich 3 Euro für ein Auto oder für einen Caravan 4 Euro. Ein Zeltplatz kostet zwischen 3,50 und 9 Euro.

Informationen: Weitere Infos und Anmeldung unter 02228/910682 und www.siebengebirgsblick.de. Adresse: Wickchenstraße, 53424 Remagen-Rolandswerth.

8 Heider Bergsee

Der familiengeführte Campingplatz Heider Bergsee in Brühl liegt, inmitten des Naturparks Rheinland, direkt am gleichnamigen Badesee. Neben einem Strandbad bietet der Platz ein Restaurant und ein kleines Lebensmittelgeschäft.

Preise: Eine Übernachtung auf dem Campingplatz kostet 4, 50 pro Person, (3,50 pro Kind). Ein Caravanstellplätz kostet zwischen 6 und 10 Euro, ein Zeltplatz zwischen 5 und 10 Euro.

Informationen: Reservierung und weitere Informationen unter 02232/27040 und auf www.heiderbergsee.de. Adresse: Heider Bergsee

50321 Brühl.

9 Eifel-Camp

In direkter Nähe zum Badestrand am Freilinger See liegt das Eifel-Camp in Blankenheim-Freilingen. Kurz- und Wochendurlaubern stehen dort rund 100 Stellplätze zur Verfügung. Der See kann mit Booten und Surfbrettern befahren werden. Eine Grillhütte, ein Kiosk, ein Spielplatz und sogar ein Skater-Park zählen zur Ausstattung des ganzjährig geöffneten Campingplatzes. Von Bonn aus beträgt die Fahrzeit mit dem Auto rund eine Stunde.

Preise: Während der Hauptsaison zahlen Kurzurlauber pro Person 7 Euro, Kinder 5,50 Euro für eine Übernachtung. Hinzu kommen 9 Euro für einen Caravan, 3,80 Euro für ein Auto. Ein Zeltplatz kostet zwischen 7 und 9 Euro.

Informationen: Weitere Informationen und Reservierung unter 02697/282 und auf www.eifel-camp.de. Adresse: Am Freilinger See 1, 53945 Blankenheim-Freilingen.

10 Camping Laacher See

In der Vulkaneifel, ganz in der Nähe der Abtei Maria Laach, befindet sich der Laacher See. An seinem Ufer können Besucher auf dem gleichnamigen Campingplatz übernachten. Der Platz hat das ganze Jahr geöffnet und bietet 190 Stellplätze für Saison- und Touristikgäste, Kinderspielplätze ein Restaurant und Wlan. Ruhe und Erholung in der Natur stehen auf diesem Campingplatz im Vordergrund, Partygäste sind ausdrücklich nicht erwünscht.

Preise: Eine Nacht auf dem Campingplatz Laacher See schlägt mit 8 Euro pro Erwachsener zu Buche (Kinder: 4 Euro). Ein Stellplatz für ein Reisemobil kostet zwischen 8 und 14 Euro (Wohnwagen 5 bis 11 Euro, Auto 4 Euro). Für einen einfachen Zeltplatz zahlen Besucher 7 bis 11 Euro.

Informationen: Weitere Infos zur Reservierung, Kosten, Anreise unter 026 36 / 24 85 und auf www.camping-laacher-see.com. Adresse: Am Laacher See, 56653 Wassenach.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Campingplätzen in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich.