Open-Air-Konzerte 2018

Bonn. Das erste Konzert der Kunst!Rasen-Saison 2018 in Bonn, der Auftritt der Fantastischen Vier, ist ausverkauft. Außerdem beginnt am 2. März der Vorverkauf für das Konzert der Poplegende Tom Jones. Das ganze Line-up gibt es hier.

So gut ist es für den Bonner Konzertveranstalter Ernst-Ludwig Hartz beim Kunst!Rasen wohl noch nicht gelaufen. Das Konzert der Fantastischen Vier am 20. Juli ist ausverkauft. „In den vergangenen sechs Jahren hat sich kein Konzert so gut und schnell verkauft“, so Konzertveranstalter Ernst-Ludwig Hartz.

Außerdem ist bestätigt, dass Tom Jones am 28. Juni die Kunst!Rasen-Konzerte eröffnen wird. Am Freitag, 2. März, beginnt der Vorverkauf. In den 50 Jahren seiner Karriere hat Jones immer wieder seine Stärken unter Beweis gestellt. Über fünf Jahrzehnte hinweg begeistert der inzwischen 77-Jährige sein Publikum als Live-Performer sowie mit seinen zahlreichen Hits. Und gerade die Kritiken für seine letzten Alben „Long Lost Suitcase“, „Spirit In The Room“ und „Praise & Blame“ zählen zu den besten seiner Laufbahn.

Foto: Hugo Marie Tom Jones tut gern, was er tut - und das ist sein Erfolgsrezept.

Schon zuvor war der Großteil der Konzerte bestätigt: Nach dem großen Erfolg bei „Night of the Proms“, wo Roger Hodgson mit Supertramp-Hits wie „Dreamer“, „Logical Song“ oder "Breakfast in America“ das Publikum. Der Vorverkauf läuft seit dem 22. Dezember.

Johannes Oerding und Alanis Morissette

Ein weiterer Act ist Johannes Oerding. Wie kaum einem anderen deutschen Pop-Songwriter zurzeit gelingt es Johannes Oerding, in seinen Songs und Texten eine direkte emotionale Verbindung zu seinen Zuhörern herzustellen. Diese Qualität zeichnet auch sein 2017 erschienenes fünftes Album „Kreise“ aus, dessen gleichnamiger Singlehit direkt nach Veröffentlichung fester Bestandteil aller Radiostationen wurde und nach wie vor noch auf Dauerrotation läuft. Am Samstag, 18. August 2018, kommt er das erste Mal nach Bonn auf den Kunst!Rasen. Auch hier läuft der Vorverkauf seit dem 22. Dezember.

Aktuell rechnet der Konzertveranstalter mit 15 oder 16 Konzerten zwischen dem 29. Juni und 20. August beim Kunst!Rasen. Hartz ist mit der bisherigen Resonanz zufrieden: Bislang seien bereits mehr als 15.000 Tickets verkauft worden. „Wir warten auf die letzten Bestätigungen. Die gute Mischung an Künstlern kommt beim Publikum sehr gut an. “

Auch bereits bestätigt: Am Mittwoch, 18. Juli, tritt die kanadische Singer-Songwriterin Alanis Morissette auf dem Kunst!Rasen auf. Bis heute hat sie über 60 Millionen Platten verkauft. Hits sind Songs wie "Ironic", "Hand in my pocket", "You oghta know", "Thank you" oder "All I really want". Der Vorverkauf läuft seit dem 19. Dezember.

Steve Winwood mit Gary Clarke Jr. und die Fantastischen Vier

Zuletzt gab Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz bekannt, dass Blind-Faith- und Traffic-Gründer Steve Winwood am Donnerstag, 5. Juli, auf der Bühne in Bonn-Gronau auftreten. Auch der Gitarrist Gary Clarke Jr. ist als special guest beim einzigen Deutschlandkonzert von Winwood bestätigt. „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit dem amerikanischen Gitarristen - er war als Gast bei Santana in 2013 schon mal auf dem Kunst!Rasen“, so Hartz. Seine aktuelle Single ‚Come together‘ läuft in den USA hervorragend, und gerade erst hatte er noch einen Auftritt bei der Grammy-Verleihung.

Das Konzert der Fantastischen Vier am 20. Juli 2018 ist bereits ausverkauft. Hartz rechnet am Ende mit rund 50.000 Besuchern, die ab Ende Juni bis zum 23. August aufs Gelände im Schatten des Posttowers kommen werden. Es sind insgesamt bereits mehr als 10.000 Tickets verkauft.

Lina, Querbeat und Beethoven

Das Teenagerpublikum wird sich auf den 29. Juni freuen. Ihre „GlitzerDeluxe“-Tour in diesem Jahr war komplett ausverkauft und so auch ihr Frühjahrskonzert in Köln: Sie nennt sich einfach Lina und ist bekannt als Bibi Blocksberg („Bibi & Tina“). Parallel hat sich Lina Larissa Strahl auch einen Namen als Sängerin und Songwriterin gemacht.

Philipp Mull und Carlos Kurschilgen von der Kölner Brassband Querbeat kündigten ein neues Album an, das wohl im Mai 2018 erscheinen soll. Damit im Gepäck tritt die Truppe zusammen mit Labrassbanda am 30. Juni auf. Für einen Tag später, am 1. Juli, verspricht der Manager des Beethoven Orchesters Bonn, Michael Horn, ein populäres Programm, das Generalmusikdirektor Dirk Kaftan schon vorbereite.

Wincent Weiss, Steal a Taxi und LEA

Der Sänger Wincent Weiss („Irgendwas gegen die Stille“) gilt als neue deutsche Popsensation. Er kommt am 12. Juli. Eröffnet wird der Abend von der Bonner Formation Steal A Taxi und als special guest ist LEA mit dabei, ihre aktuelle Single ist ‚Leiser‘.

Steven Wilson und Simple Minds

Der Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist Steven Wilson (Porcupine Tree, No-Man, Blackfield) gilt als der zurzeit erfolgreichste und einflussreichste Rockmusiker. Seine Frühjahrstour ist bereits restlos ausverkauft. Für den 17. Juli gibt es noch Karten. Außerdem auf dem Programm: Simple Minds und Fischer-Z am 25. Juli, Moop Mama und Bukahara am 17. August sowie Freundeskreis am 19. August.

