Baustellen-Diebstähle

Bonn-Buschdorf/Bornheim. Die Bonner Polizei sucht nach Zeugen, die den mutmaßlichen Diebstahl eines Mini-Baggers von einem Baugelände in Buschdorf beobachtet haben. Kein Einzelfall: Bereits am Dienstag war die Entwendung einer Baggerschaufel in Bornheim gemeldet worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.08.2018

Unbekannte haben in der Zeit vom Donnerstag, 16. August, 17 Uhr bis Freitag, 17. August, 7 Uhr einen Bagger in Buschdorf entwendet. Der Mini-Bagger der Marke Takeuchi stand im Tatzeitraum auf einer Baustelle in der Straße "In den Dauen" im Buschdorfer Gewerbegebiet.

Bereits am Dienstag, 14. August, wurde der Polizei der Diebstahl einer Baggerschaufel in Bornheim gemeldet. Die Diebe montierten die Schaufel samt Wechselkupplung von einem Bagger der Marke BobCat ab. Das Fahrzeug stand für einen längeren Zeitraum auf einem Feldweg an der Bundesautobahn 555 zwischen den Anschlussstellen Bornheim und Wesseling.

Das zuständige Polizeiwache hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und prüft auch einen Zusammenhang beider Taten.

Wer Angaben zu dem Verbleib des Baggers oder der entwendeten Fahrzeugteile machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.