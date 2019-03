Feuerwehr im Einsatz

Bonn. Mit mehreren Fahrzeugen ist die Feuerwehr am Freitagmorgen zu einer Tiefgarage an der Römerstraße alarmiert worden. An einem Treppenaufgang hatte es gebrannt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.03.2019

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Freitagmorgen an die Römerstraße alarmiert worden. An der Tiefgarage an der Pädagogischen Fakultät war gegen 8.30 Uhr ein Brand gemeldet worden. Wie sich für die Einsatzkräfte vor Ort herausstellte, hatte Unrat an einem Treppenaufgang gebrannt.

Mit mehreren Fahrzeugen waren Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt. Sie konnten die Maßnahmen nach eigenen Angaben vor Ort allerdings schnell zurückfahren. Wehrleute löschten den Brand.